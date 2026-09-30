Cirugías gratuitas de cataratas: así se accede a este servicio de Salud Pública

Mediante el “programa Nacional de Salud Ocular”, la cartera sanitaria continúa con su servicio de cirugías oftalmológicas -de cataratas- a lo largo del país. Según detallan desde Salud Pública, una de las prioridades actuales es la “descentralización” de las intervenciones.

En lo que refiere a cifras, desde la implementación del servicio de cirugías oftalmológicas gratuitas en la red del ministerio, contando desde diciembre del año pasado hasta la fecha, se realizaron más de 1.300 cirugías de cataratas en pacientes de entre 18 y 87 años.

Asimismo, se menciona que están operativos centros de referencia como el Centro Oftalmológico María Auxiliadora del Hospital de Tomás Romero Pereira, Itapúa, el Hospital General de Itapúa; el Hospital Distrital de Presidente Franco, Alto Paraná; el Hospital Regional de Concepción y el Hospital General de Coronel Oviedo, Caaguazú.

Otros puntos “operativos y en proceso de fortalecimiento” son el Hospital Nacional de Itauguá, el Hospital Distrital de Curuguaty y el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu. En conjunto, los mencionados establecimientos concretaron 2.024 cirugías de cataratas hasta la fecha, según la institución.

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Acceso a las cirugías de cataratas

Según el ministerio, también se realizan jornadas en la capital del país e incluso otras “itinerantes” para regiones que no cuentan con servicios de cirugía oftalmológica de manera permanente.

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Por otra parte, acceder al servicio, los pacientes deben acudir a los consultorios de oftalmología de la red del Ministerio de Salud Pública, donde uno recibirá la indicación quirúrgica correspondiente.

El agendamiento de consultas oftalmológicas se realiza a través de diferentes modalidades: en el Hospital General de Coronel Oviedo mediante el Call Center 154 (opción 5), en el Hospital General de Itapúa al 154 (opción 7).

En el Hospital Distrital de Presidente Franco, el Hospital Regional de Concepción y el Centro Oftalmológico de María Auxiliadora, los turnos se gestionan de manera presencial en ventanilla desde las 06:00.

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Técnica utilizada en las cirugías

Las intervenciones de cataratas se realiza mediante la técnica quirúrgica de “facoemulsificación”, que según destaca la cartera sanitaria, corresponde al estándar más avanzado a nivel internacional.

“Consiste en fragmentar el cristalino opacificado mediante ultrasonido y aspirarlo a través de una microincisión. Posteriormente, se implanta un lente intraocular plegable que reemplaza al cristalino natural”, precisan.

Además, se trata de un procedimiento “mínimamente invasivo, de rápida recuperación y alta precisión”, que permite mejorar significativamente la visión del paciente.

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