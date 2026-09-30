Guairá recibe kits electorales para 168.000 electores de cara a las municipales de este domingo.

Los materiales electorales destinados a las elecciones municipales 2026 del próximo domingo 4 de octubre ya fueron distribuidos a las distintas sedes del Registro Electoral de Guairá. El departamento cuenta con unos 168.000 electores habilitados, distribuidos en 491 mesas de votación.

En Villarrica, la oficina del Registro Electoral recibió la totalidad de los maletines y máquinas de votación correspondientes al distrito, que tendrá 19 locales habilitados para los comicios.

La jefa del Registro Electoral de Villarrica, Angélica Zárate, explicó que la recepción de los materiales se realizó en presencia de integrantes de la Junta Cívica y apoderados de los distintos partidos políticos. Según explicó, los maletines electorales no son abiertos ni revisados nuevamente en las oficinas locales, debido a que los materiales ya fueron sometidos a las auditorías correspondientes en la sede central de la Justicia Electoral.

En esta etapa, el procedimiento consiste en verificar que la totalidad de los maletines y equipos destinados al distrito hayan llegado correctamente. Una vez concluido el conteo, los materiales son nuevamente cerrados y el sitio donde quedan depositados es lacrado y permanece bajo resguardo.

Zárate señaló que los maletines permanecerán bajo custodia hasta el próximo sábado, cuando se realizará el despliegue hacia los distintos locales de votación. Durante esa jornada también se llevará a cabo el denominado testeo de las máquinas de votación, antes de su utilización durante las elecciones.

El procedimiento será realizado en presencia de los miembros de la Junta Cívica y de los apoderados de las organizaciones políticas que participarán de los comicios.

A nivel departamental, Guairá cuenta con aproximadamente 168.000 electores habilitados. Las personas están distribuidas en 491 mesas electorales, con un máximo de 350 electores habilitados por mesa. En el caso específico de Villarrica, son aproximadamente 52.000 los electores que figuran en el padrón para las elecciones municipales.

Desde el Registro Electoral instaron a los ciudadanos a verificar previamente su local de votación y acudir el domingo con su documento de identidad para poder ejercer el sufragio. Las elecciones municipales están previstas para este domingo 4 de octubre en todo el país, jornada en la que los electores elegirán a las autoridades municipales correspondientes al próximo periodo.