Hallan otras dos granadas de mortero en Ypacaraí: un vecino las llevó a su casa

Tras el descubrimiento, un poblador de la zona tomó ambos explosivos y los trasladó a su vivienda: colocó uno de ellos dentro de una maceta en el jardín y el otro en un balde con agua.

Lea más: Hallan granada de mortero en zona de obras del Comité Olímpico: “Podía detonar”, dice Digemabel

Posteriormente, al tomar dimensión de la peligrosidad de los artefactos, el hombre acudió a la comisaría local para dar aviso a las autoridades. Personal especializado de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) se desplazó hasta el domicilio para retirar las granadas de manera segura.

El hecho pudo haber desencadenado una tragedia, considerando que los artefactos tenían carga activa y fueron manipulados sin los recaudos mínimos de seguridad.

Lea más: Paraguay compra municiones a EE.UU. por más de G. 8.000 millones

Hallazgo similar en el Comité Olímpico Paraguayo

Este hecho se suma al registrado el pasado lunes en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), donde se encontró otra granada de mortero con avanzados signos de oxidación mientras se realizaban obras en el predio.

Técnicos de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) intervinieron para su retiro seguro y posterior detonación en su base operacional. Las autoridades especulan que este artefacto dataría de la Guerra Civil de 1947 o de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989, que derivó en la caída del régimen de Alfredo Stroessner.