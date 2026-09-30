IPS CDE: médicos extirpan un tumor retroperitoneal de 14 kilos

En el IPS de Ciudad del Este, una paciente de 52 años fue sometida a una cirugía de alta complejidad tras ser diagnosticada con una gran masa retroperitoneal que alcanzaba aproximadamente 21,9 x 20,7 x 13,5 centímetros y desplazaba el riñón izquierdo, según datos de la previsional.

Tras una evaluación multidisciplinaria, el equipo médico realizó la resección quirúrgica de la masa que tenía un peso aproximado de 14 kilogramos. Además, mediante un estudio anatomopatológico se confirmó posteriormente el diagnóstico de “liposarcoma bien diferenciado”.

“La intervención representa un avance en el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional del IPS Ciudad del Este permitiendo brindar atención quirúrgica especializada a pacientes de la región”, menciona la previsional.

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Equipo que realizó la intervención

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo integrado por el Dr. Rodrigo Apestegui, cirujano oncólogo; el Dr. Francisco Paiva, jefe del Servicio de Anestesiología; el Dr. Dinilo Paniagua (R2); el Dr. Júnior Zárate (R2); la Dra. Katherine Villalba (R1) y la Lic. Lilian Ortega como circulante.

Al respecto, la doctora Rocío Martínez, directora del Hospital Regional del IPS Ciudad del Este, destacó especialmente la participación de los primeros residentes formados en el interior del país dentro de la red del IPS, algo que también permite que pacientes de Alto Paraná accedan a procedimientos quirúrgicos complejos en su propia región, sin necesidad de trasladarse hasta la capital.

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