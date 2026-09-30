Paraguarí: obras abandonadas por el MEC y una escuela en riesgo de derrumbe

Cuatro obras de infraestructura educativa que debían concluir en diciembre de 2025 permanecen paralizadas en distintos distritos del departamento de Paraguarí.

A esta situación se suma una escuela de Carapeguá, con dos aulas clausuradas por riesgo de derrumbe e infestación de termitas, que aguarda su reparación.

El proyecto de Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de Colegios Técnicos de Educación Media (ProMIE) contemplaba obras en cuatro instituciones de Paraguarí y fue adjudicado por G. 12.404.902.613 a DIBEC Construcciones, representada por el ingeniero Diego Rafael Beconi Ochipinti.

Por Resolución Nº 28, del 31 de enero de 2025, se adjudicaron los trabajos. Debido a que el MEC no había presentado todos los planos, se solicitó una adenda.

Con la documentación completada, las obras comenzaron el 8 de mayo de 2025, con un plazo de 210 días, por lo que debían concluir en diciembre de ese año. Sin embargo, construyeron solo el cimiento y abandonaron la obra.

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El proyecto afecta al Colegio Nacional “Agustina Miranda González”, de La Colmena; “Carmelo Barrios Armoa”, de Carapeguá; “Gral. César Barrientos”, de Ybycuí, y “Florencio Molinas”, de Acahay.

Las obras, que figuraban como financiadas con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), contemplaban mejoras como la construcción de aulas y sanitarios sexados. Sin embargo, permanecen paralizadas y no existe una fecha definida para su reanudación.

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Escuela en riesgo y afectada por termitas

En la compañía Aguai’y, de Carapeguá, la Escuela Básica Nº 919 “Prof. Melania Zarza de Ramírez” mantiene dos aulas clausuradas desde hace más de un año por problemas estructurales.

La viga principal comenzó a ceder y las pilastras de la galería presentan fisuras, por lo que se recomendó aislar el sector.

Además, una infestación de termitas comenzó a afectar parte de la estructura de madera. La situación preocupa a los padres ante el avance del deterioro, mientras el MEC aún no interviene para reparar y mejorar la infraestructura.

El MEC relevó datos sobre el estado de la escuela

El director, Eduardo Vera, señaló que representantes del MEC visitaron la institución en abril de este año. En esa ocasión se firmó un acta de relevamiento con el supervisor de obras del MEC, arquitecto Diego López Dendia.

El documento establece que el MEC va a mejorar la escuela mediante el proyecto Tejiendo Apoyo para la Excelencia Educativa (TAPE) y que será concretado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con apoyo del Banco Mundial.

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Hasta ahora, sin embargo, no existe certeza sobre cuándo se hará la intervención a la Escuela Melania Zarza de Ramírez, cuya comunidad educativa lleva más de un año esperando una solución.