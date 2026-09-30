Temporal no dejó muertos o heridos, pero sí daños “cuantiosos” y pérdida de animales en Caaguazú

El intenso temporal que azotó a gran parte del territorio paraguayo en la tarde de ayer, martes, fue especialmente destructivo en la localidad de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú.
Si bien no se registró la pérdida de vidas humanas ni hubo personas heridas, los fuertes vientos de ayer causaron daños materiales “cuantiosos” en la zona, comentó hoy a ABC Cardinal el comunicador Samuel Sosa, del medio local Radio Arandú.
Productores de la zona registraron importantes pérdidas en infraestructura y ganado. Uno de ellos perdió 11 vaquillas preñadas de “alta genética” que fueron electrocutadas a consecuencia de la caída de una columna del tendido eléctrico, comentó el periodista.
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Otra consecuencia importante del temporal fue la destrucción de un galpón avícola en la colonia Bergthal que albergaba a unas 60.000 aves y que habría implicado una inversión de unos 200.000 dólares.
En la zona se observa también que varios silos y unas 20 casas fueron destechadas, y unas 60 columnas fueron derribadas por el viento.
Unas 4.000 familias afectadas
La Secretaría de Emergencia Nacional reportó que unas 4.000 familias fueron afectadas por el temporal en los departamentos de Caaguazú, Cordillera y San Pedro.
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