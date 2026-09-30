Titular del JEM: Alicia Pucheta evita opinar sobre condena a Hernán Rivas

La presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, ratificó que la institución mantendrá una postura de cautela y aguardará a que los fallos judiciales queden firmes antes de tomar determinaciones o emitir valoraciones sobre la condena de 8 años de cárcel impuesta al expresidente del órgano extrapoder Hernán Rivas, cuyos votos fueron clave en diversas causas sensibles.

Consultada respecto a la situación jurídica y al trasfondo político que rodea al caso, el cual trae inevitablemente a la memoria antecedentes polémicos dentro de la institución, como el perfil y la actuación de Rivas, Pucheta prefirió no opinar.

“En primer lugar, ustedes saben que soy magistrada de carrera de muchos años. Por lo tanto, hasta que no quede firme esa resolución, no voy a dar ninguna información”, expresó de manera tajante al ser interrogada sobre los alcances de la sentencia.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la posibilidad de que el JEM revise o anule resoluciones previas adoptadas bajo la administración cuestionada, o si la vía correcta pasa por los estrados de la justicia ordinaria, la titular del organismo se limitó a señalar sobre dichos procedimientos que “todo eso se va a saber a su debido tiempo”, descartando por el momento la existencia de un dictamen inmediato en preparación.

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El posicionamiento de Pucheta pone en suspenso una respuesta institucional rápida frente al impacto que generan las recientes decisiones judiciales en la cúpula del sistema de enjuiciamiento, un ámbito que arrastra cuestionamientos sobre la legitimidad de fallos anteriores, especialmente tras los antecedentes vinculados a figuras como Hernán Rivas y su paso por el colegiado.