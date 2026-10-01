Adultos mayores: alertan sobre maltratos y hasta abusos en hogares de ancianos

En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, Claudia Sanabria, comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), alertó sobre la urgente necesidad de erradicar los malos tratos en los hogares de adultos mayores y promover una mirada basada en los derechos humanos.

Sanabria señaló que el maltrato suele comenzar por una percepción distorsionada de la vejez: “Culturalmente se tiende a asociar la vejez con la discapacidad y con la incapacidad. Esta asociación es equivocada y contraria a considerar como persona al adulto mayor”, afirmó.

En este sentido, reveló que el MNP detectó diversos factores de vulnerabilidad en los centros de cuidado, que van desde maltratos verbales y falta de consentimiento hasta abandono familiar, incluso agresiones y abusos sexuales denunciados ante el Ministerio Público.

Dejar atrás el enfoque asistencialista

En ese contexto, la comisionada señaló que entre las principales falencias detectadas se encuentra la falta de políticas de protección social para las personas mayores, situación que puede aumentar su vulnerabilidad y favorecer la institucionalización.

El MNP también señala la persistente debilidad de la Dirección de Adultos Mayores, además de una mirada asistencialista en algunos hogares, donde se prioriza ofrecer techo y comida sin contemplar de manera integral las necesidades de cada persona.

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A esto se suman situaciones de maltrato físico, psicológico y económico, abandono familiar y ausencia de protocolos adecuados de cuidado. “El enfoque del adulto mayor como objeto, no es visto muchas veces como persona, con autonomía”, cuestionó.

La comisionada remarcó que los establecimientos deben dejar atrás el modelo meramente asistencialista y avanzar hacia un sistema que respete la autonomía, las decisiones y la dignidad de cada residente.

Adultos mayores son internados bajo engaños, alertan

En ese sentido, Sanabria sostuvo que el ingreso a un hogar debe ser voluntario y con el consentimiento de la persona. Incluso cuando existan dificultades cognitivas o para la toma de decisiones, -explicó- deben aplicarse los mecanismos previstos por la legislación para complementar su capacidad mediante una persona de apoyo.

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“Nadie puede internar a nadie, y esto lastimosamente todavía se da. Muchos adultos mayores son llevados incluso bajo engaño a los hogares”, manifestó.

El marco legal paraguayo se reforzó con la Ley N.º 7600/2025, que ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y consolida al adulto mayor como un sujeto pleno de derechos.

Capacitar a quienes están al frente del cuidado

El MNP recomendó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del Instituto Nacional de Salud, ofrecer formación permanente para cuidadores, directivos y responsables de estos establecimientos.

“Conocer, informar, orientar sobre el cuidado es un paso importante para la prevención de las distintas formas de malos tratos”, afirmó.

También planteó la necesidad de certificar a los profesionales que trabajan con adultos mayores y realizar un seguimiento cercano de los procesos de cuidado, de modo que la protección de sus derechos no quede solamente en las normas, sino que se traduzca en prácticas concretas dentro de cada hogar.