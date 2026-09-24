¿Por qué nos caemos más al envejecer? Estos cambios explican el riesgo

No es solo “perder el equilibrio”

El equilibrio depende de un sistema que trabaja casi sin que se note: la vista calcula distancias, el oído interno detecta movimientos, los músculos responden y el cerebro integra esa información para corregir la postura en segundos. Con los años, esa coordinación puede volverse menos rápida o precisa.

La fuerza de las piernas también importa. Al disminuir la masa muscular —un proceso frecuente si hay sedentarismo, enfermedades o baja ingesta de proteínas— cuesta más recuperar estabilidad después de tropezar. A eso se suma la pérdida de sensibilidad en los pies, problemas articulares o alteraciones visuales que hacen menos evidente un desnivel, una alfombra doblada o un escalón mal iluminado.

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El apuro y la distracción también elevan el riesgo

Muchas caídas ocurren en casa y durante actividades conocidas, justamente porque la confianza lleva a hacerlas sin prestar demasiada atención. Caminar mientras se busca algo en el bolso, responder un mensaje o cargar objetos obliga al cerebro a repartir sus recursos entre varias tareas.

La neurociencia describe este fenómeno como “doble tarea”: cuando caminar deja de ser completamente automático, sumar una exigencia mental puede afectar la marcha. Es una señal de que el cuerpo necesita más margen para reaccionar.

El riesgo puede aumentar en momentos de cansancio, al levantarse rápido o durante la noche. La presión arterial puede bajar de forma transitoria al ponerse de pie —hipotensión ortostática— y provocar mareo o visión borrosa.

Algunos medicamentos, incluidos los que inducen sueño, alivian ansiedad, tratan la presión o afectan el azúcar en sangre, también pueden modificar la alerta y el equilibrio. No deben suspenderse sin indicación médica, pero sí conviene revisar sus efectos.

El miedo a caer puede crear un círculo difícil

Después de una caída, incluso sin lesión grave, es habitual evitar salidas, escaleras o caminatas. Esa precaución puede parecer razonable, pero si deriva en menos movimiento, disminuyen la fuerza y la confianza corporal. Así se instala un círculo: el temor reduce la actividad y la menor actividad aumenta la vulnerabilidad.

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La prevención con mejor respaldo no se basa en “tener más cuidado” como única respuesta. Los programas que combinan ejercicios de fuerza, equilibrio y marcha —adaptados a cada persona— ayudan a reducir el riesgo. Actividades como tai chi, entrenamiento de piernas supervisado o ejercicios indicados por fisioterapia pueden ser útiles según el estado de salud y la movilidad previa.

Qué señales conviene revisar

Una caída no siempre es un accidente aislado. Repetición de tropiezos, mareos al ponerse de pie, sensación de inestabilidad, cambios recientes en la marcha o miedo que limita la vida cotidiana justifican una consulta clínica. Una evaluación puede incluir visión, audición, medicación, presión arterial, fuerza y condiciones del hogar.

En casa, mejorar la iluminación nocturna, retirar cables y alfombras inestables, usar calzado firme y contar con apoyos en baño o escaleras reduce obstáculos concretos.

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Si hubo golpe en la cabeza, pérdida de conocimiento, dolor intenso o la persona usa anticoagulantes, la atención médica debe ser inmediata.