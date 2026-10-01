Día de las Personas Mayores: dónde denunciar maltrato y cómo pedir ayuda

Cada 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores, establecido por la ONU en 1990 para visibilizar los desafíos y aportes del envejecimiento.

Para este 2026, la fecha tiene como lema “La era de la longevidad: repensar los sistemas para vidas más largas”.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) recordó la importancia de garantizar que las personas mayores puedan vivir más años con salud, seguridad financiera y dignidad.

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¿Dónde denunciar casos de maltrato a personas mayores?

El Ministerio de Salud informó que, ante el conocimiento de casos de maltrato, abuso, violencia o abandono de una persona mayor, se debe comunicar la situación al Departamento de Atención a personas adultas mayores de la Dirección de Adultos Mayores (DAM).

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La dependencia está ubicada en Mcal. Estigarribia N.° 1023 c/ EE.UU. y cuenta con el teléfono (021) 228-918.

La cartera sanitaria también recomienda comunicar estos casos de manera inmediata a la Policía Nacional o a la Fiscalía, a fin de que las autoridades puedan intervenir oportunamente.

Servicios para personas mayores

A través de su Instituto de Bienestar Social (IBS), el Ministerio de Salud brinda servicios sociales de atención integral para personas mayores, con el objetivo de garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de la atención, en el marco de los derechos y la salud con equidad.

La institución asiste a hombres y mujeres de 60 años y más mediante hogares de estadía permanente, hogares con convenio, centros comunitarios y Centros Día para Personas Mayores.

Hogares para personas mayores

En Asunción funciona el Complejo Santo Domingo, ubicado sobre Capitán Lombardo c/ Avda. Sacramento. El teléfono de contacto es (021) 282-811.

En Luque se encuentra la Residencia Geriátrica Gijón Roga, situada sobre Independencia Nacional c/ Benigno López. El número telefónico es (021) 655-135.

En Concepción está el Hogar de Ancianos Emilio Sosa Gaona, ubicado sobre Avda. Dr. Marcial Roig Bernal c/ República de Colombia. El teléfono es (0331) 242-778.

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Una vida más larga con dignidad

El Ministerio de Salud señaló que la conmemoración de este año busca poner en debate cómo las políticas pueden contribuir a que una vida más larga sea también más saludable, productiva, financieramente segura y digna.

En ese contexto, la cartera sanitaria sostiene que la atención integral y la protección frente a situaciones de violencia, abuso, maltrato o abandono forman parte de las acciones necesarias para garantizar los derechos de las personas mayores.