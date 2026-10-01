Elecciones municipales: miles de personas acuden a Identificaciones para gestionar sus cédulas

Las elecciones municipales 2026 se realizan este domingo, donde los electores deben estar registrados en el padrón electoral para poder votar. El único requisito para poder hacerlo es presentar la cédula de identidad a los miembros integrantes de las mesas receptoras de votos, a fin de que los mismos puedan identificar a los votantes habilitados en el padrón.

Debido a esto, miles de personas acuden a las sedes del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, donde se gestionan las cédulas de identidad tanto para la primera vez, como para las renovaciones, según confirmó el jefe de gabinete de la institución, el comisario Flaminio Mendoza.

“Desde ayer más o menos estamos teniendo muchísima gente, muchísima concurrencia de personas y entendemos perfectamente que es por las elecciones que están llegando, pero como en el Departamento de Identificaciones nosotros estamos preparados justamente de atenderles a todos, incluso darles resultado a sus situaciones, que los que vienen a buscar justamente es la renovación de cédula de identidad y aquellos que tienen vencidas, otros que por primera vez, entonces nosotros estamos atendiéndoles a todos”, aseguró.

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Horarios de atención en Identificaciones

Detalló que desde el miércoles registran una alta afluencia de personas en la dependencia policial y recordó que la atención se extiende hasta las 21:00 del día viernes, mientras que el sábado la atención va a ser hasta las 18:00 y domingo también van a estar atendiendo a las personas en el día de las elecciones en todas las agencias dependientes del departamento.

Si bien el Código Electoral habilita a presentar las cédulas vencidas para identificar a los electores, las personas insisten con la renovación para retirarlas y utilizarlas para las elecciones “increíblemente”, indicó el comisario.

“Muchas personas vienen también a tomar trámite por pérdida de cédula de identidad, por extravío, con denuncia policial. Eso es en el mayor de los casos, pero estamos cumpliendo con todos”, insistió.

Señaló que aproximadamente 3.000 personas están acudiendo tanto en la sede central de Asunción, como en las 75 agencias distribuidas en todo el país. Solo en la central ubicada en la avenida Guido Boggiani de Asunción atienden aproximadamente 1.200 personas en estos días, refirió.

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Operación de alerta de la Comandancia

Con la operación de alerta del 100% del personal policial emitida por la Comandancia de la Policía Nacional, aseguró que se realizarán los trámites y las entregas de cédulas a los solicitantes.

“A nivel país nosotros estamos teniendo en cola trámite de fábrica casi cero. Todos los días personales están haciendo la producción, incluso de noche, las 24 horas personales en la fábrica están trabajando, justamente para cumplir con los ciudadanos que quieran de repente cumplir sus obligaciones de deber el día domingo”, concluyó.