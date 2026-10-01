Entregan al Brasil a Careca, con condena de más de 40 años

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) concretó la expulsión de Aldair Ovelar, de 35 años, conocido con el alias de Careca. El hombre es señalado como integrante de la organización criminal brasileña Comando Vermelho y fue entregado de forma inmediata a la Policía Federal del Brasil.

El procedimiento de entrega formal se llevó a cabo en las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones de Pedro Juan Caballero. Toda la gestión se realizó bajo los protocolos correspondientes de cooperación internacional tras confirmarse la identidad del detenido.

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Ovelar había sido capturado tan solo un día antes en la localidad de Capitán Bado, departamento de Amambay. Sobre él pesaba una orden de búsqueda activa para cumplir una larga sentencia pendiente ante la justicia del vecino país.

Antecedentes y condena pendiente

En Brasil, el detenido cuenta con una condena firme de más de 40 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Las autoridades precisaron que aún le restan por cumplir exactamente 40 años, 3 meses y 22 días de cárcel bajo régimen cerrado.

El historial criminal de Ovelar se remonta al año 2016, fecha en la que fue arrestado en el estado brasileño de Goiás. En aquel operativo, las autoridades intervinieron un cargamento de 11 toneladas de marihuana procedentes de territorio paraguayo.

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Posteriormente, en el año 2025, su nombre volvió a figurar en el radar de los investigadores durante una intervención en Capitán Bado. En esa ocasión se buscaba desmantelar células del Comando Vermelho en la zona fronteriza.

Operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Senad: captura y evidencias

La detención final se logró gracias a un allanamiento ejecutado conjuntamente entre la Senad y el Ministerio Público. El procedimiento estuvo a cargo de la fiscala Rossana Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Amambay.

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Durante el registro de la propiedad, los agentes de seguridad incautaron una camioneta Fiat Toro, una pistola Glock de calibre 9 milímetros con tres cargadores y 45 cartuchos. También se decomisaron un teléfono celular y dinero en efectivo.

Una vez asegurado el sospechoso y las evidencias, la Senad coordinó de forma rápida con las autoridades de Brasil para concretar su expulsión y asegurar que cumpla su pena en el país vecino.