Adultos mayores exigen que se cumplan sus derechos en Pilar

El planteamiento se realizó en la noche del jueves durante el acto por el Día Internacional del Adulto Mayor, celebrado en el anfiteatro del Centro Cultural Municipal de Pilar.

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El reclamo fue planteado por la presidenta del Consejo de Adultos Mayores de Ñeembucú, Cristina Ozuna, quien pidió a las autoridades y funcionarios que asisten a las personas mayores que conviertan los derechos establecidos en las leyes en acciones concretas.

Ozuna se dirigió especialmente a los funcionarios del Ministerio de Salud, médicos, licenciados en enfermería, personal administrativo y trabajadores de hospitales y centros de salud, pero también extendió el pedido a municipalidades, gobernaciones, instituciones financieras y demás organismos donde concurren personas mayores.

“Detrás de cada adulto mayor hay una historia, hay una vida de trabajo, hay sacrificio, hay familias que fueron levantadas con esfuerzo”, señaló.

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Afirmó que las personas mayores, al llegar a la denominada “edad de oro”, merecen vivir con dignidad y respeto, especialmente cuando deben recurrir a los servicios públicos.

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En ese sentido, reclamó que la atención preferencial sea realmente aplicada y no quede únicamente en un cartel colocado en las instituciones.

“Queremos que cuando un adulto mayor llegue a un hospital no sea tratado como una persona más”, manifestó Ozuna, al explicar que muchos ya tienen dificultades para caminar, trasladarse o permanecer durante horas esperando atención.

La dirigente también hizo un llamado a las familias. Pidió a hijos, hijas, nietos, sobrinos y hermanos dedicar tiempo a sus adultos mayores y acompañarlos durante esta etapa de sus vidas.

Marco legal de protección al adulto mayor

Del acto también participó la presidenta del Consejo de Adultos Mayores de Asunción, Griselda Riveros, quien recordó que Paraguay cuenta con un marco legal destinado a proteger los derechos de las personas mayores.

Mencionó la Constitución Nacional, que establece que la familia, la sociedad y los poderes del Estado deben promover el bienestar integral de las personas mayores, además de otras leyes y de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Riveros destacó la importancia de que las personas mayores tengan un envejecimiento activo y saludable.

“Me encanta ver a los adultos mayores bailando, haciendo yoga, taichi, cantando, viajando, farreando, lejos de la cama”, expresó durante su intervención.

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Instó a las personas mayores a mantenerse activas y participar en actividades sociales, deportivas y culturales, con el objetivo de preservar su autonomía y calidad de vida.

Salud promete fortalecer prevención para adultos mayores

El director de la Duodécima Región Sanitaria, doctor Arnaldo Espínola, señaló que desde el Ministerio de Salud se está trabajando para fortalecer la atención a los adultos mayores.

Explicó que se busca reforzar principalmente las acciones de prevención en las Unidades de Salud de la Familia (USF), además de mejorar el acceso a los medicamentos que requieren las personas de este sector.

El acto reunió a adultos mayores, representantes de organizaciones, autoridades municipales y departamentales y funcionarios de Salud.

Más allá de la celebración, el encuentro se convirtió en un espacio para plantear una demanda concreta: que los derechos reconocidos en las leyes paraguayas se traduzcan en atención preferencial, respeto y dignidad para las personas mayores.

El acto culminó con un festival artístico que contó con la participación del grupo musical del Colegio de Policía Sargento Ayudante José Merlo Saravia, filial 8 de Ñeembucú, y del Ensamble Musical de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

También participaron el Ballet Municipal Pycasu Jeroky, el Ballet de Adultos Pilar Poty, el Ballet de Adultos Juan Pablo II, el Ballet Municipal de Niños y el Ballet Santa Isabel.

Asimismo, integrantes de la Asociación de Adultos Mayores “Excombatiente Genaro Ozuna” realizaron una exhibición de tai chi, bajo la orientación de Sabumin Lee, voluntario de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) en Paraguay.