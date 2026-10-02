Asunción “Bella”: 15 de Agosto y Jejuí, un cruce marcado por baches y agua en la calzada

El deterioro de la infraestructura urbana se hace visible en pleno centro de Asunción, administrada por el intendente colorado cartista Luis Bello.

En la intersección de las calles 15 de Agosto y Jejuí, la presencia de baches se combina con agua servida que corre por la calzada y termina acumulándose en los desniveles del pavimento.

La situación genera molestias entre vecinos, peatones y conductores que circulan diariamente por la zona, ubicada a pocos metros de la Plaza Italia y de una concurrida universidad privada.

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Baches y agua en la calzada

En dicha intersección se observan sectores del pavimento con baches, mientras que el agua corre y se extiende sobre la calle.

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Según constató ABC TV, un desagüe se abre todas las mañanas en el lugar. El alcantarillado se encuentra tapado y el agua termina extendiéndose por buena parte de la calle.

El agua riega la superficie asfáltica y queda acumulado en los baches existentes, generando un sector que obliga a peatones y conductores a extremar las precauciones al momento de atravesar la intersección.

Vecinos deben cuidarse para no ser salpicados

Los vecinos lamentan que la situación se mantenga y señalan que cruzar la calle se convirtió en una tarea que requiere especial atención.

El problema no solo afecta a quienes se desplazan a pie. Los conductores también deben reducir la velocidad y esquivar los baches y sectores inundados para evitar salpicar a los peatones que intentan cruzar.

“Es lamentable. Las autoridades no hacen absolutamente nada. La gente tiene que cuidarse para cruzar, los autos también tienen que tomar sus precauciones. Esto impide la libre circulación en el sentido que tenés que atender si te van a salpicar el agua”, declaró una vecina.

Mala imagen en pleno centro de Asunción

Otra vecina cuestionó la imagen que presenta el sector ante quienes visitan la capital paraguaya.

La mujer calificó de “horrible” el estado de la zona, especialmente teniendo en cuenta la presencia de visitantes extranjeros que llegan a Asunción con motivo del Mundial de Skate Asu 2026 y el alojamiento de delegaciones en el centro de la ciudad.

El deterioro de las calles y de los espacios públicos, sostuvo, genera una imagen negativa para quienes recorren la Capital.

Plaza Italia, con veredas, bancos y juegos deteriorados

A pocos metros de la intersección también se encuentra la Plaza Italia, otro espacio público que presenta señales de falta de mantenimiento.

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En el lugar se observan veredas y bancos deteriorados, además de sectores que requieren mayor limpieza. La vecina también cuestionó las condiciones en las que se encuentran los juegos destinados a los niños.