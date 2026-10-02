Pasajeros se quejan de falta de buses e inseguridad en Asunción y área metropolitana

Alrededor de las 7:00 de este viernes, como en la mayoría de los días, un gran número de personas se hallaban esperando transporte en las paradas ubicadas en las inmediaciones de la Estación de Buses de Asunción.

Mientras esperaban, varios de los pasajeros expresaron a ABC Color sus quejas sobre el transporte público en Asunción y su área metropolitana, coincidiendo en señalar que la cantidad de buses en circulación sigue siendo insuficiente para la demanda que existe y apuntando a otros problemas como la inseguridad.

Un pasajero que dijo haber llegado a la capital desde Ciudad del Este afirmó haber estado esperando en la parada alrededor de una hora y opinó que el sistema de transporte en la ciudad esteña es mejor que el de Asunción, con una mayor cantidad de buses que se encuentran en mejor estado.

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Otro pasajero, quien llegó desde Ñemby a la zona de la Estación y estaba esperando abordar otro bus, dijo que la mayoría de los buses en horas pico viajan llenos y a veces es difícil subir. Opinó que una reforma que mejore el sistema de transporte en el área metropolitana es urgente.

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Otra pasajera se hizo eco de los reclamos sobre la falta de buses e indicó que muchas veces no hay garantía de que los pasajeros puedan subir a transportes que ya van muy cargados.

Inseguridad

Una mujer que se hallaba en la parada señaló otro problema: el de la seguridad en los buses que van llenos.

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“De tanto que te aprieta la gente no sabés qué agarran de vos y son muy pervertidos, más los hombres mayores, y cuando les querés encarar se hacen las víctimas”, dijo.