Reforma del transporte público: servicio en crisis, pero solo avanzan reuniones

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, había anunciado en junio que la primera unidad funcional que será licitada en el marco de la Ley Nº 7617/2026, que establece la reforma del transporte público de pasajeros, será la correspondiente al corredor de la avenida Mariscal López.

Sin embargo, hasta ahora la convocatoria no se concretó. El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que continúa la preparación de la primera licitación de la denominada Unidad Funcional Este–Mariscal López, mediante jornadas técnicas en las que se revisan aspectos vinculados al futuro proceso. Pero aún no dan fecha del llamado.

Las reuniones se desarrollaron el 3 y 4 de septiembre con la participación de los especialistas chilenos, Paola Tapia, exministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, y Diego Cruz, referente financiero del sistema metropolitano de Santiago.

En las jornadas participaron el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y su equipo; representantes de las áreas del MOPC involucradas en la reforma, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y de empresas operadoras del sistema.

Lea más: Reforma del transporte público: esta será la primera unidad funcional que licitará el MOPC, según Centurión

Revisan y ajustan componente tecnicos

El objetivo, según el Gobierno, es revisar y ajustar los componentes técnicos, financieros y jurídicos de la primera licitación y anticipar los desafíos que implicará la transición hacia el nuevo esquema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos abordando esta primera licitación de manera integral, revisando cada uno de sus componentes técnicos, financieros y jurídicos, pero también anticipando los desafíos que implica la transición hacia un nuevo modelo”, señaló Fernández.

El viceministro sostuvo que el proceso requiere planificación, coordinación y rigurosidad para sentar las bases de la transformación del transporte público.

Lea más: Reforma del transporte público: ¿qué se avanzó y cuándo será la primera licitación?

Cooperación con Chile

Las jornadas técnicas forman parte de la cooperación iniciada con Chile en 2025, que contempla el intercambio de experiencias sobre planificación, operación, tecnología y gestión de sistemas de transporte.

El MOPC y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile firmaron un memorándum de entendimiento que establece una agenda de cooperación en transporte público, sostenibilidad, seguridad vial y modernización tecnológica.

El acuerdo fue firmado por Centurión y el ministro chileno Juan Carlos Muñoz. Posteriormente, durante una visita a Chile, Fernández mantuvo reuniones con el equipo técnico de ese país para definir los siguientes pasos para su implementación.

La cooperación contempla el intercambio de experiencias en planificación de sistemas de transporte, fiscalización, infraestructura, mecanismos electrónicos, adaptación al cambio climático y gestión de datos.

La experiencia chilena, particularmente la transformación del sistema de movilidad de Santiago, es presentada por el Gobierno como un apoyo técnico para el proceso paraguayo.

Lea más: Transporte público: qué falta para poder pagar el pasaje con tarjeta o QR

No obstante, mientras se trabaja en el diseño del nuevo modelo, el sistema actual continúa empeorando.

Nueve meses de atraso en cálculo de la tarifa técnica

El Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), reclamó al Viceministerio de Transporte la regularización de los atrasos en la actualización y determinación de las tarifas del pasaje.

En una nota remitida al viceministro Fernández, el 20 de agosto último, el gremio, presidido por César Ruíz Díaz, señaló que existe un desfase de aproximadamente nueve meses en la actualización de la tarifa técnica, que fija el monto pagado por los usuarios y el subsidio, situación que, según las empresas, compromete su previsibilidad económica y financiera.

El primero corresponde a enero-octubre de 2025, incluyendo la actualización del precio del combustible en las tarifas cerradas por el último Consejo Asesor de Transporte y la aplicación del artículo 8 del Decreto Nº 710/2023, referido al promedio que debe utilizarse para los pagos mensuales.

El segundo periodo abarca noviembre de 2025 a abril de 2026, para el cual las empresas solicitan la determinación de las tarifas, incluyendo el impacto económico de los transbordos.

El tercer periodo corresponde a mayo de 2026 en adelante y debería calcularse, según el gremio, mediante la metodología de la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP).

Para Cetrapam, el problema no constituye simplemente un retraso administrativo. El gremio sostiene que mientras los costos reales de operación aumentaron, los mecanismos de reconocimiento económico permanecieron pendientes de actualización.

Lea más: Cetrapam exige actualizar la tarifa del pasaje y advierte de posible colapso del transporte público

Situación afecta a la capacidad de las empresas

Las empresas señalan que esta situación afecta su capacidad para afrontar gastos de combustible, mantenimiento, repuestos, personal, renovación y conservación de las unidades.

El gremio también responsabilizó directamente al Viceministerio de Transporte por las demoras en la determinación y actualización de los parámetros económicos del sistema.

El reclamo empresarial se produce precisamente en un momento el Gobierno busca implementar un nuevo modelo de transporte que promete modificar la estructura actual del sistema.

Cetrapam cuestionó precisamente esta situación a través de sus redes sociales. “La Ley de Reforma del Transporte Público habla de grandes cambios. Pero hoy seguimos sin resolver cuestiones básicas: 9 meses de atraso en la actualización de la tarifa y no existen mejoras en las calles (por las que transitamos todos)”, publicó el gremio.

La organización cerró su cuestionamiento con una pregunta: “Si lo básico todavía no se cumple, ¿qué podemos esperar de las grandes reformas?”.