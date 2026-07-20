IPS sin remedios: asegurados gastan millones por crisis

La situación en el Instituto de Previsión Social (IPS) ha llegado a un punto límite que mantiene en vilo a miles de asegurados. Pese al cumplimiento riguroso y mensual del aporte obligatorio que realizan tanto los trabajadores como la patronal, las farmacias de la previsional lucen estantes vacíos y, la salud y la vida de los aportantes penden de un hilo.

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El desabastecimiento no discrimina especialidades ni gravedad. Pacientes con enfermedades crónicas, autoinmunes, oncológicas y cuadros respiratorios agudos denuncian que deben costear de su propio bolsillo la totalidad de sus tratamientos o recurrir a la solidaridad ciudadana mediante rifas y polladas.

Pacientes crónicos y oncológicos abandonados a su suerte en IPS

Los testimonios de angustia se multiplican a diario en las dependencias del Hospital Central y las clínicas periféricas. Los pacientes también exponen sus casos con desesperación en las redes sociales.

Ana Laura Mendoza, paciente diagnosticada con artritis reumatoidea, denunció a ABC Color que desde el mes de mayo no recibe su medicación indispensable, el Adalimumab. Este fármaco biológico de alta complejidad posee un costo prohibitivo de G. 29.500.000, una cifra completamente imposible de afrontar para un trabajador promedio, lo que condena a los pacientes a la interrupción abrupta de su terapia médica.

Un panorama similar padece otro asegurado del que, por pedido suyo, se omiten sus datos. El paciente transita por un delicado tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. Su familia denunció la escasez absoluta de Leucovorina, fármaco del que requiere 15 frascos y Oxaliplatino, del que necesita dos unidades.

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Lo más alarmante es que -según la familia- la falta de stock se extiende también a las farmacias externas, dejando a los enfermos oncológicos sin alternativas viables.

Lista de medicamentos faltantes en IPS y sus millonarios costos

A través de las denuncias masivas en redes sociales y los reportes de asociaciones de pacientes, se ha estructurado una lista de algunos de los fármacos más reclamados debido a su prolongada ausencia en el parque sanitario del IPS:

Adalimumab: Utilizado para tratar enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes graves, como la artritis reumatoidea y la psoriasis. Su precio comercial ronda los G. 29.500.000 .

Oxaliplatino y Leucovorina: Fármacos vitales empleados en esquemas de quimioterapia para diversos tipos de cáncer (especialmente colorrectal). El costo por ciclo o frasco puede variar desde los G. 300.000 hasta superar varios millones de guaraníes según la presentación y laboratorio.

Semaglutide / Semaglix: Medicamentos indicados principalmente para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad severa, altamente demandados por asegurados crónicos. Sus precios oscilan entre G. 900.000 y G. 1.600.000 por dispositivos de aplicación mensual o semanal.

Telmisartán: Fármaco esencial de primera línea para el control de la hipertensión arterial y la protección cardiovascular. Su valor en farmacias externas va de G. 30.000 a G. 120.000 .

Atorvastatina: Utilizada masivamente para reducir los niveles de colesterol malo y triglicéridos, previniendo accidentes cerebrovasculares e infartos. Los precios varían entre G. 20.000 y G. 80.000 por caja.

Cabergolina: Medicamento indicado para patologías endocrinas complejas, como la hiperprolactinemia y tumores hipofisarios benignos. Su costo comercial oscila entre G. 250.000 y G. 600.000.

Los pacientes denuncian que tampoco existen analgésicos básicos, protectores gástricos, antibióticos ni insumos descartables elementales para intervenciones quirúrgicas, obligando a las familias a comprar jeringas, gasas y sueros para cualquier tipo de cirugía.

“Estamos mal” reconoce Isaías Fretes

Desde el arranque de su gestión, el pasado 22 de abril, la administración de Isaías Fretes ha reconocido públicamente un déficit presupuestario histórico. El presidente del Consejo de Administración señaló hoy que la institución destina actualmente unos G. 44.000 millones mensuales para la compra de medicamentos, cuando la demanda real estimada exige un piso de G. 155.000 millones al mes para cubrir las necesidades básicas de los asegurados.

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Asimismo, Fretes detalló que la previsional arrastra compromisos financieros y una pesada deuda con la banca y las proveedoras, lo que ha llevado a evaluar reingenierías financieras, depuraciones del vademécum y planes de contingencia para intentar rescatar al seguro social.