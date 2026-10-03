Horarios de atención de Identificaciones por elecciones municipales

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, la Policía Nacional explicó que la medida tiene como objetivo principal brindar facilidades a las personas que requieran realizar trámites de última hora o retirar sus documentos de identidad para poder ejercer su derecho al voto y cumplir con sus obligaciones ciudadanas.

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Atención sábado y domingo

En ese contexto, el Departamento de Identificaciones prestará servicios en un horario continuo que inició este sábado 3 de octubre a las 06:00 e irá hasta las 18:00. Mientras que el domingo 4 de octubre, día de la jornada electoral, la atención se extenderá desde las 06:00 hasta las 17:00. La dispocisión abarca a todos los trámites y sedes de esta institución.

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Si bien, uno puede votar con cédula vencida, las autoridades policiales de todas formas instaron a la población a acudir a las sedes habilitadas y aprovechar estos horarios especiales para gestionar o retirar sus cédulas y demás documentos personales indispensables.