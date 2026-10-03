Nacionales
03 de octubre de 2026 a la - 14:34

Horarios de atención de Identificaciones por elecciones municipales

Hombre con gorra y camiseta blanca dialoga con otro en camiseta roja, rodeados de personas en un ambiente interior de atención al público.
Gran afluencia de gente al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Foto: archivo.

El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional informó a la ciudadanía que mantendrá la atención al público con total normalidad durante este fin de semana de elecciones municipales a nivel nacional. La medida abarca a todas las gestiones que le corresponden a esta dependencia e incluye a tanto a la sede central como a las oficinas regionales en todo el país.

Por ABC Color
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A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, la Policía Nacional explicó que la medida tiene como objetivo principal brindar facilidades a las personas que requieran realizar trámites de última hora o retirar sus documentos de identidad para poder ejercer su derecho al voto y cumplir con sus obligaciones ciudadanas.

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Atención sábado y domingo

En ese contexto, el Departamento de Identificaciones prestará servicios en un horario continuo que inició este sábado 3 de octubre a las 06:00 e irá hasta las 18:00. Mientras que el domingo 4 de octubre, día de la jornada electoral, la atención se extenderá desde las 06:00 hasta las 17:00. La dispocisión abarca a todos los trámites y sedes de esta institución.

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Si bien, uno puede votar con cédula vencida, las autoridades policiales de todas formas instaron a la población a acudir a las sedes habilitadas y aprovechar estos horarios especiales para gestionar o retirar sus cédulas y demás documentos personales indispensables.