Autoridades se van sin solucionar la ruta Guarambaré-Villeta

El tramo de la ruta departamental D071 que conecta las ciudades de Guarambaré y Villeta sigue en estado crítico. Las autoridades municipales que están culminando su periodo no lograron una solución concreta al problema, pese a los reiterados reclamos de los pobladores.

El deterioro del pavimento, los enormes baches y los profundos cráteres dificultan la circulación y representan un peligro constante para conductores y transeúntes.

La situación genera indignación entre los ciudadanos, quienes esta semana salieron a las calles para exigir una reparación urgente.

El sábado, unos ciudadanos autoconvocados y personas que cuentan con tractores se vieron obligados nuevamente a reparar de manera casera el trayecto. El arreglo lo hicieron rellenando la ruta con tierra roja, con la ayuda de palas.

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Pese a los reiterados reclamos, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no ha intervenido en el tramo ni se ha pronunciado sobre las denuncias.

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Por otro lado, el intendente de Guarambaré, Teodosio Gómez (PLRA), en anteriores ocasiones afirmó que remitió los pedidos de reparación, pero que no recibió respuestas.

Problemas para circular

La falta de resultados concretos durante la actual administración municipal y la ausencia de intervención del MOPC mantienen a los usuarios expuestos a accidentes, daños mecánicos y prolongadas demoras.

En horarios de mayor circulación, el trayecto puede demandar más de 60 minutos, pese a su corta extensión.

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Ante este escenario, los ciudadanos aguardan que las autoridades que serán electas este domingo asuman el compromiso de atender el reclamo y promuevan soluciones definitivas para la ruta D071, cuya reparación consideran impostergable.