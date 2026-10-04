Temporal en Asunción: árboles caídos obstaculizan el tránsito en el microcentro de la capital

Las secuelas del temporal que afectó a gran parte del país durante la noche del sábado se hicieron visibles desde muy temprano en las calles del centro de Asunción. Un equipo de ABC TV pudo constatar múltiples daños materiales generados por la acumulación de agua y los fuertes vientos.

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Uno de los puntos más críticos reportados durante la mañana se registra sobre la calle Benjamín Constant en su intersección con la avenida Montevideo. En dicha esquina, un árbol de gran porte cedió ante la humedad del suelo y cayó transversalmente, bloqueando de par en par el tránsito vehicular.

Llamado a la precaución

Debido a la obstrucción total de la calzada en esa zona, las autoridades y los equipos de cobertura recomiendan a los conductores que transitan hacia el centro tomar vías alternativas o circular con extrema precaución para evitar mayores inconvenientes en el desplazamiento urbano.

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El desplome de árboles antiguos y de gran tamaño ante fenómenos climáticos de severidad moderada a alta sigue siendo un problema recurrente en las arterias céntricas de Asunción, situación que complica la movilidad ciudadana en días de intensa actividad en la capital.