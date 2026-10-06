Apartarían a directora tras denuncia de presunto maltrato físico y verbal a estudiantes en Coronel Bogado

La comunidad educativa de un colegio céntrico de Coronel Bogado presentó una denuncia penal en contra de la directora general de la institución, Carmen Sosa, a quien sindican por presunto maltrato verbal y físico hacia estudiantes secundarios. Varios alumnos serían los afectados, según la denuncia.

El lunes hubo una manifestación de parte de los estudiantes dentro de la institución educativa y, tras llegar a la Justicia la denuncia, activaron los protocolos de intervención del colegio.

La Dirección Departamental de Educación en Itapúa (DDEI) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció que en estos casos el docente señalado debe ser apartado de la institución mientras continúe el proceso penal.

La causa fue presentada ante la agente fiscal de la Zonal en Coronel Bogado, de la Unidad Penal N° 2, Ilda Noemí Llano.

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La denuncian por maltrato y dice que les estiraba de la oreja

La docente, aparte de ser directora general, sería catedrática en el colegio, por lo que tendría contacto directo con los estudiantes. Este es el motivo por el que la intervención ante este tipo de hechos prioriza evitar el contacto entre el presunto agresor y las víctimas.

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Los estudiantes refieren que la docente utiliza términos despectivos para referirse a los alumnos. También refieren presunta discriminación por estado económico y términos despectivos con relación a la orientación sexual de algunos estudiantes.

Con relación a la presunta agresión física, estudiantes varones refieren que la docente les estira de la oreja si los ve con aritos o piercing. Esto habría sucedido en varias ocasiones y, según manifiestan, en algunas ocasiones provocó el sangrado de la oreja de los afectados.

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MEC intervino tras la denuncia de maltrato contra la directora

La asesora jurídica de la DDEI, abogada Liz Barboza, manifestó que recibieron una denuncia a través del portal de denuncias del MEC la semana pasada. La supervisora de la zona realizó varias entrevistas con estudiantes, quienes referían estos maltratos verbales.

“En la denuncia que teníamos solo referían maltratos verbales, por lo que se estaba trabajando en un plan de acción para evitar estas situaciones”, puntualizó.

No obstante, ante la presentación de la denuncia penal que incluso menciona maltrato físico, el protocolo de la intervención orienta que la docente deberá ser apartada del colegio.

Lo que dijo la docente sobre la denuncia presentada por los estudiantes

Sobre el descargo de la docente, Carmen Sosa, manifestó que ella niega las acusaciones y presentó un permiso médico, por lo que no realizó la entrevista de descargo todavía. Una vez que se concrete la misma, se dará curso al sumario administrativo y la reasignación de funciones, probablemente en la supervisión de la zona, explicó.

Los datos de la docente y del colegio se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 1680/01) de Paraguay, que prohíbe expresamente difundir nombres, fotografías o datos que permitan identificar a menores de edad, víctimas de cualquier tipo de hecho punible.