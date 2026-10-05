Tres mujeres fueron electas para ocupar intendencias en Itapúa

En el séptimo departamento hubo 80 candidatos a intendente en los 30 distritos, de los cuales solamente el 15% eran mujeres, es decir, 12. Según los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), tres comunidades habrían elegido a mujeres como jefas comunales en las elecciones municipales 2026.

En comparación con 2021, se evidencia un aumento en la cantidad de representatividad de las mujeres a cargo de municipios. En esos comicios hubo dos candidatas electas, de las cuales solo una terminó su periodo de gestión.

En el departamento de Itapúa, las mujeres representan el 48,3% del electorado, es decir, son casi la mitad de los que eligen. Esto no se ve reflejado en el nivel de representatividad en el territorio.

Pero esto además responde a que no existen espacios políticos que potencien candidaturas principales de mujeres. Para los comicios, solo nueve distritos tenían una candidata mujer disponible.

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Candidatas electas

La Asociación Nacional Republicana (ANR), que presentó 30 candidatos, solamente fue encabezada por candidatas en dos distritos. Una de ellas fue electa.

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En el distrito de Fram, Lorena Krivenchuk (ANR) ganó con el 55,28%. Obtuvo 2.847 votos y se registró una participación del 68,23% del electorado. Su victoria representa que la ANR recupera este distrito, que estaba administrado por el intendente Carlos Tkachik, del Partido Encuentro Nacional (PEN).

En el caso de Nueva Alborada, se registró la victoria de Mónica Scheid (Alianza), con el 53,11% de los votos (2.517), en el marco de una participación del 73,19% del electorado.

En ese sentido, también es un distrito que logró la alternancia y, además, le negó la posibilidad de reelección al exjefe comunal Óscar Martínez (ANR-HC), denunciado por lesión de confianza y otros presuntos delitos.

En Alto Verá también sorprendió la victoria de la Alianza. Victoria Aquino se impuso con una agónica diferencia de 179 votos, con una participación del 44,07% del electorado. En este distrito también se denota la alternancia al Partido Colorado, que estaba en el poder.