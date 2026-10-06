Horqueta: asueto por fiesta patronal

Situada a 42 kilómetros al norte de la capital del primer departamento, la ciudad de Horqueta mañana estará de fiesta patronal. El lema de los festejos es: “La Virgen Maria testigo de la salvación. Hágase en mí según tu palabra”.

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Mediante la resolución número 140/26 de la Junta Municipal señala en su artículo 1°: “Declarar asueto distrital el día miércoles 7 de octubre del año en curso, con motivo de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario”.

En el artículo 2° menciona: “Establecer que la presente declaración de asueto tenga por finalidad facilitar la participación de la ciudadanía y de la feligresía en las actividades religiosas, litúrgicas, pastorales y protocolares previstas”.

El programa de festejos

A las 09:00 se tendrá el rezo del Santo Rosario, que estará a cargo del Movimiento Legión de María.

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La Santa Misa con la administración de la Santa Unción a los enfermos y adultos mayores, se celebrará a las 09:30. Animará el Movimiento de la Renovación Carismática y el coro de la Familia de Nazareth.

Desde las 11:00 en el patio de la casa parroquial se servirá el asado a la estaca.

Al mediodía se hará el repique de campanas y explosión de petardos. A las 16:30 la tradicional caminata con la bendición del Obispo Monseñor Cristino Ramos González.

A las 19:00 se celebrará la misa central y será presidida por el obispo Ramos González. Animará la eucaristía el equipo de liturgia grupo 1 y el coro Santisima Trinidad.