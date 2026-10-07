“Laguna cloacal” en medio de obras inconclusas de Nenecho y Bello en barrio San Pablo

La calle Domingo Montanaro en el barrio San Pablo, situada en las inmediaciones del Mercado de Abasto, se ha convertido en un foco de insalubridad y peligro. En el medio de la vía se formó una extensa laguna de aguas servidas y cloacales de aspecto turbio y verdoso, rodeada por restos de troncos y basura.

Según denuncian vecinos, esta situación es el resultado directo de las obras municipales de desagüe pluvial en la cuenca San Pablo, las cuales registran un lento avance y un cuasi estado de abandono.

Los trabajos, que arrancaron en abril del 2024 bajo la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), acumulan un retraso prolongado que el actual jefe comunal, Luis Bello (ANR-HC), tampoco ha podido concluir.

Los montículos de tierra removida, escombros de ladrillos y zanjas abiertas impiden por completo el tránsito vehicular y peatonal.

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Esperan que Sole Núñez resuelva problemática

“Es una situación que no sabemos quién va a resolver. Hace mucho que está así”, lamentó una vecina, quien reclamó una intervención urgente de las autoridades para que concluyan las obras. “Nadie puede entrar ni circular”, cuestionó.

En ese sentido, refirió que espera que la nueva administración, de la intendenta electa Soledad Núñez, pueda dar fin a esta problemática que arrastran desde hace más de dos años.

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“Ojalá que la nueva intendenta pueda resolver esto que dejaron. Las autoridades que estuvieron ya se van a lavar las manos”, sostuvo.