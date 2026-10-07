Masiva demanda de atención médica desnuda falta de especialistas en Ñeembucú

La alta demanda, especialmente en oftalmología, neumología, endocrinología y otras especialidades, volvió a poner en evidencia las dificultades que enfrentan los pobladores del departamento para acceder a médicos especialistas.

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Desde las primeras horas de la madrugada, cientos de personas formaron filas en la terminal portuaria de Pilar para acceder a una consulta médica gratuita a bordo del buque hospital de la Armada Paraguaya Capitán Carlos Cubas, en el marco de los festejos fundacionales y patronales de la ciudad.

La jornada es impulsada por el Club de Leones de Pilar, en forma conjunta con la Armada Paraguaya, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Ñeembucú y la Duodécima Región Sanitaria, y se extenderá hasta las 17:00, según los organizadores.

Más de 150 profesionales de la salud llegaron a Pilar para brindar atención gratuita en diversas especialidades, además de entregar medicamentos y anteojos con graduación a los pacientes que los requieran.

La especialidad que concentra la mayor demanda es oftalmología. Desde muy temprano, numerosas personas aguardaron su turno para acceder a una consulta, debido a la escasa disponibilidad de este servicio en el departamento.

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Director de la Región Sanitaria reconoce déficit en oftalmología

El director de la Duodécima Región Sanitaria, doctor Arnaldo Espínola, reconoció que uno de los principales problemas existentes en Ñeembucú es precisamente la falta de un médico oftalmólogo.

Según explicó, pese a las gestiones realizadas, actualmente no se consigue un profesional que pueda brindar atención permanente en el Hospital Regional de Pilar.

Falta de especialistas obliga a largas esperas para atención en el sector privado

Los propios pacientes también manifestaron su preocupación por la falta de especialistas en el Hospital Regional de Pilar y en el Instituto de Previsión Social (IPS) de Pilar. En el sector privado, la presencia de un especialista se limita, en algunos casos, a una jornada mensual, explicaron.

La situación obliga a muchos pobladores a esperar estas jornadas médicas extraordinarias para acceder a consultas que deberían estar disponibles de manera regular en los servicios públicos de salud.

La falta de especialistas no se limita a oftalmología. Los pacientes también señalaron dificultades para acceder a consultas en dermatología, otorrinolaringología y fonoaudiología, entre otras áreas.

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Durante la jornada se ofrecen servicios de clínica médica, oftalmología, pediatría, traumatología, otorrinolaringología, dermatología, ginecología, psiquiatría, coloproctología, fonoaudiología, medicina familiar, diabetología, fisioterapia, odontología, nutrición, psicología, neumología y ginecoobstetricia.

También se desarrollan actividades de prevención bucodental, con charlas educativas, entrega de cepillos y pasta dental, además de juegos didácticos destinados principalmente a los niños.

La presencia masiva de pacientes desde la madrugada demuestra la necesidad existente en la población y vuelve a poner sobre la mesa el déficit de especialistas en el sistema sanitario departamental.

Mientras los organizadores destacan el alcance de la jornada y la cantidad de profesionales movilizados hasta Pilar, los pacientes aprovechan la oportunidad para acceder a servicios que, en condiciones normales, encuentran con dificultad o directamente no están disponibles en Ñeembucú.

Para muchos de los presentes, la jornada representa una oportunidad para resolver una necesidad puntual, pero la elevada demanda también constituye un llamado de atención sobre la necesidad de garantizar una atención médica especializada permanente en el departamento.

Ya benefició a cerca de 11.000 personas de diversos puntos del país, dice comandante

Durante la jornada también se hizo presente el comandante de la Armada Paraguaya, almirante Cristian Rotela, quien valoró el trabajo que vienen desarrollando los profesionales de la salud en las distintas misiones de asistencia médica realizadas a lo largo y ancho del país.

El alto jefe militar destacó que estas acciones solidarias ya permitieron brindar atención a cerca de 11.000 pacientes en diferentes puntos del territorio nacional.

Asimismo, señaló que para la jornada desarrollada en la ciudad de Pilar se prevé atender a unas 3.000 personas, mediante los servicios médicos gratuitos ofrecidos a bordo del buque hospital “Capitán Carlos Cubas” y con el apoyo de diversas instituciones públicas.