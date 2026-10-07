Nacionales
07 de octubre de 2026 a la - 09:25

Otra escuela con techos rotos en Asunción: claman ayuda ante amenaza de más lluvias

Tejado de cerámica desgastada en edificio afectado por tormenta, con tejas marrón y terracota visibles.
La imagen permite dimensionar la gravedad del daño ocasionado por la última tormenta.Claudio Genes

El severo temporal del fin de semana último afectó las instalaciones de una escuela inclusiva ubicada en el barrio Bernardino Caballero, dejando cuantiosos daños materiales e infraestructura comprometida. Ante los pronósticos meteorológicos adversos, la comunidad educativa apela a la solidaridad de la ciudadanía y de las autoridades para concretar los arreglos lo antes posible.

Por ABC Color
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La Escuela Especial Centro N° 15 de Educación Primaria y Pre Escolar (CEPPE) resultó seriamente perjudicada tras el temporal registrado el último fin de semana, el cual incluyó fuertes lluvias, vientos intensos y la caída de granizos de gran tamaño. Las filtraciones de agua destruyeron techos de varias dependencias, siendo la biblioteca una de las áreas más castigadas junto con varias aulas, además de la dirección y la secretaría.

La presidenta de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) manifestó la preocupación que atraviesan los padres y docentes por el estado edilicio y por el impacto negativo en la asistencia escolar. Asimismo, advirtió sobre el deterioro acumulado que sufre el establecimiento inclusivo.

Fachada del Centro de Educación Primaria y Preescolar CEPPE con puertas azules y ladrillos beige, sin personas visibles.
El Centro de Educación Primaria y Preescolar CEPPE se ubica en el barrio Bernardino Caballero, de Asunción

“Realmente es una problemática que venimos pasando hace tiempo en esta escuela. Está muy abandonada, una parte por el MEC y otra parte por los padres también. Hay que recalcar que es una escuela inclusiva”, afirmó la vocera.

La destrucción provocada por el agua afectó directamente el material pedagógico y el equipamiento técnico de los alumnos. El mobiliario adaptado para niños que asisten bajo la modalidad de inclusión, computadoras donadas y el archivo de trabajos escolares quedaron inservibles.

“En la biblioteca se dañaron computadoras que se nos donó justamente. Gran parte de nuestros libros. Los muebles donde trabajan los niños que tienen inclusión. Muchos daños realmente recibimos. En los otros grados todos los cuadernos de los niños (...) se dañaron cuadernos, carpetas, trabajos, proyectos que venían haciendo los niños desde el inicio de las clases”, lamentó.

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Marco de ventana roto con fragmentos de vidrio. Personas observan el daño afuera. Ambiente rural con techos de cerámica.
Además de los techos, varias ventanas de la institución están rotas

A raíz de los destrozos y la rotura de vidrios, la asistencia a clases de los alumnos quedó a libre criterio de los padres mientras se buscan vías de reparación.

“Son ocho aulas afectadas, teniendo en cuenta la dirección, la biblioteca y la secretaría. Tenemos vidrios rotos también (...) Los niños no están pudiendo asistir bien a clases. Están viniendo, como decimos, a criterio de los padres porque no se pueden suspender las clases”, explicó.

Organizan pollada para financiar refacciones

Para intentar mitigar la crisis y conseguir los recursos necesarios, los padres impulsan actividades de recaudación e instan a la población a aportar materiales como cemento, arena y tejas.

“Si es que pueden estar acercando donaciones (…) Ya nosotros también estamos trabajando, ya juntamos unas cuantas cosas, pero necesitamos más. Está muy abandonada nuestra escuelita realmente”, sostuvo.

Patio de escuela con edificio rosa y banderines de colores en un ambiente desierto tras tormenta.
Patio del Centro de Educación Primaria y Preescolar

Como medida principal para juntar fondos, la ACE organiza una pollada solidaria prevista para este 23 de octubre desde las 11:00 en la escuela. Las adhesiones cuestan G. 25.000 y pueden adquirirse en la secretaría o en la dirección de la institución.

Además de cubrir de manera urgente el arreglo del techo de la biblioteca, los organizadores proyectan destinar el remanente a mejoras adicionales en el sistema de distribución de agua de los baños y al mejoramiento del patio del colegio.

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