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06 de octubre de 2026 a la - 10:26

Granizo destruyó techos en Escuela República de Chile: reubican a estudiantes para no perder clases

Tejado de barro deteriorado en la Escuela Básica N° 14 y Colegio Nacional República de Chile, con vegetación al fondo.
Daños visibles del temporal con granizos que azotó a la capital el fin de semana pasadoABC TV

El severo temporal con caída de granizos que azotó a la capital el fin de semana último provocó graves destrozos en la infraestructura de la Escuela Básica Nº 14 y el Colegio Nacional República de Chile, en el barrio Bella Vista. Ante el colapso y las severas filtraciones en varios pabellones, las autoridades educativas implementaron un plan de contingencia reubicando a los estudiantes en áreas administrativas para evitar la suspensión de las actividades lectivas.

Por ABC Color
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De acuerdo con el informe proporcionado por Nora Cáceres, directora de la institución educativa, las zonas que sufrieron los peores daños tras la granizada abarcan la dirección, el comedor, la sala de profesores y las aulas del primer y tercer grado. Para dar continuidad al calendario escolar, se debió clausurar temporalmente los sectores más golpeados e improvisar espacios alternativos.

“Por lo pronto, nosotros estamos dando continuidad a nuestra tarea educativa, pedagógica, instalando a nuestros niños en otras salas, tratando de reubicarnos en la medida en que se pueda”, explicó.

Techo de la escuela con tejas rotas y desplomadas, fragmentos esparcidos y musgo visible en áreas sombreadas.
La importante granizada del fin de semana rompió una cantidad innumerable de tejas en la escuela y colegio República de Chile

Tras esta reorganización, los alumnos del primer grado pasaron a dar clases en la sala de profesores, mientras que los de tercer grado fueron trasladados temporalmente a la biblioteca.

Sin embargo, la propia biblioteca y el área de psicología también arrastran severas complicaciones estructurales debido a la cantidad de goteras, lo que evidencia una necesidad de intervención integral en todo el predio.

“Estamos viendo cada día los problemas, estamos detectando, ya que en el primer día es muy difícil detectar todo lo que conlleva esta tragedia de la naturaleza”, añadió Cáceres.

Aula con piso mojado y escombros, mesas y sillas desordenadas tras el temporal, sin personas presentes.
Pedazos de tejas y tejuelones quedaron en las aulas, que actualmente no son utilizadas por los alumnos.

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Pedido de auxilio al MEC y autogestión escolar

La dirección del establecimiento confirmó que los daños ya fueron informados a la Supervisión y a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). No obstante, ante la urgencia de la situación y la lentitud habitual de las respuestas oficiales, la comunidad educativa contempla activar mecanismos de autogestión a través de la cooperadora escolar.

A pesar de los esfuerzos, la sustitución total de los techos representa un desafío económico que difícilmente puedan asumir. “Será muy difícil el cambio total de los techos de los pabellones debido al alto costo, pero estaremos viendo cómo zanjar un poco este problema”, admitió la directora.

Cartel de la Escuela Básica y Colegio Nacional República de Chile con fondo en colores rojo, blanco y azul, frente a una pared rosa.
Los daños en la Escuela Básica N° 14 y Colegio Nacional República de Chile, se ubica en el barrio Bella Vista, de Asunción

Finalmente, la docente hizo un llamado a la solidaridad de las autoridades y de la sociedad para garantizar el desarrollo normal de lo que resta del año académico.

“Pedimos por favor a las autoridades, a las personas, que puedan tener en cuenta un poco esto para una mejor comodidad de nuestros alumnos, para que vuelva a la normalidad”, manifestó.

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