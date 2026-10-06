Granizo destruyó techos en Escuela República de Chile: reubican a estudiantes para no perder clases

De acuerdo con el informe proporcionado por Nora Cáceres, directora de la institución educativa, las zonas que sufrieron los peores daños tras la granizada abarcan la dirección, el comedor, la sala de profesores y las aulas del primer y tercer grado. Para dar continuidad al calendario escolar, se debió clausurar temporalmente los sectores más golpeados e improvisar espacios alternativos.

“Por lo pronto, nosotros estamos dando continuidad a nuestra tarea educativa, pedagógica, instalando a nuestros niños en otras salas, tratando de reubicarnos en la medida en que se pueda”, explicó.

Tras esta reorganización, los alumnos del primer grado pasaron a dar clases en la sala de profesores, mientras que los de tercer grado fueron trasladados temporalmente a la biblioteca.

Sin embargo, la propia biblioteca y el área de psicología también arrastran severas complicaciones estructurales debido a la cantidad de goteras, lo que evidencia una necesidad de intervención integral en todo el predio.

“Estamos viendo cada día los problemas, estamos detectando, ya que en el primer día es muy difícil detectar todo lo que conlleva esta tragedia de la naturaleza”, añadió Cáceres.

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Pedido de auxilio al MEC y autogestión escolar

La dirección del establecimiento confirmó que los daños ya fueron informados a la Supervisión y a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). No obstante, ante la urgencia de la situación y la lentitud habitual de las respuestas oficiales, la comunidad educativa contempla activar mecanismos de autogestión a través de la cooperadora escolar.

A pesar de los esfuerzos, la sustitución total de los techos representa un desafío económico que difícilmente puedan asumir. “Será muy difícil el cambio total de los techos de los pabellones debido al alto costo, pero estaremos viendo cómo zanjar un poco este problema”, admitió la directora.

Finalmente, la docente hizo un llamado a la solidaridad de las autoridades y de la sociedad para garantizar el desarrollo normal de lo que resta del año académico.

“Pedimos por favor a las autoridades, a las personas, que puedan tener en cuenta un poco esto para una mejor comodidad de nuestros alumnos, para que vuelva a la normalidad”, manifestó.

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