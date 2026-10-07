Pronóstico de tormentas: estas son las precauciones a tener en cuenta

Desde Meteorología nuevamente anuncian tormentas similares a la del sábado pasado que causaron destrozos en varias localidades del país. Ante este pronóstico, el Ministerio de Salud compartió una serie de recomendaciones y precauciones a tener en cuenta.

Primeramente, recuerdan que antes de salir, es de suma importancia verificar el pronóstico del tiempo para prever cualquier tipo de imprevisto y también evitar accidentes durante las condiciones climáticas adversas.

“Mantenerse informado a través de meteorología y boletines oficiales de la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Salud Pública. Ajustar los planes y actividades para garantizar la protección de usted y su familia”, sostiene la cartera sanitaria.

Ya durante la tormenta se recomienda permanecer en espacios seguros, evitar salir, proteger a las mascotas y suspender actividades al aire libre. También desconectar electrodomésticos y evitar el uso de dispositivos eléctricos y objetos metálicos.

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Tránsito, descargas e inundaciones

En el caso de que la tormenta se desarrolle mientras uno está en movimiento, no se debe transitar por zonas inundadas ni refugiarse bajo árboles, estructuras metálicas o postes eléctricos. En las casas se deben cerrar las puertas y ventanas, y mantenerse alejado de balcones para evitar riesgos.

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Si ocurre algún caso de accidente por rayo o descarga eléctrica se trasladar de inmediato al hospital a la persona afectada cubierta con una manta para evitar hipotermia. Si fue una descarga eléctrica, aunque parezca estar bien, debe recibir atención médica y monitoreo especializado.

Dejá tu automóvil o vehículo bajo techo o algo más precario pero que puede funcionar es taparlos con frazadas o colchones.

Finalmente, ante crecidas o inundaciones se debe consumir agua potable segura, mantener la higiene personal y alimentaria al igual que utilizar mosquiteros o repelentes para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

“Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores, quienes son más vulnerables. Identificar los puestos de salud cercanos y las rutas de evacuación en caso de emergencia”, concluyen.

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