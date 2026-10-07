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07 de octubre de 2026 a la - 09:50

Talleres desbordados tras granizada: turnos para cambiar parabrisas ya llegan a fines de octubre

Varios vehículos con los parabrisas rotos esperan su turno para el cambio en el local de RR Importaciones de parabrisas.
Varios vehículos con los parabrisas rotos esperan su turno para el cambio en el local de RR Importaciones de parabrisas.

La alta demanda de repuestos y reparaciones tras la reciente tormenta con caída de granizos desbordó a los importadores. La empresa RR Importaciones de parabrisas señaló que en apenas cuatro días realizaron 350 cambios, mientras que las consultas superan las 1.500 y los turnos ya se extienden hasta finales de octubre.

Por ABC Color
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La histórica granizada que golpeó al país el pasado sábado dejó secuelas masivas en el parque automotor y una demanda sin precedentes en los talleres especializados.

José Rolón, referente de RR Importaciones de parabrisas, señaló que la situación actual parece “el día 100 de tanto trabajo”, con turnos ya ocupados prácticamente en su totalidad hasta finales de octubre debido al aluvión de conductores afectados.

En tan solo cuatro días posteriores al fenómeno meteorológico, el taller ya concretó el reemplazo de unos 350 parabrisas, una cifra que se eleva aún más si se consideran vehículos con daños múltiples en cristales delanteros y trasero, mientras que las instalaciones físicas recibieron a cerca de 1.500 personas en busca de asesoramiento.

Coche plateado con cartón cubriendo la parte trasera, estacionado en la calle, sin personas visibles, tras lluvia reciente.
Una solución casera y temporal para un parabrisas destrozado por el granizo el sábado 3 de octubre.

Ante la masiva concurrencia, Rolón reconoció que los canales digitales se vieron totalmente superados: “No estamos pudiendo contestar WhatsApp, TikTok, Instagram ni Facebook por la excesiva demanda física en el local”, explicó, pidiendo disculpas a los clientes virtuales y priorizando la atención presencial mediante un sistema de reservas y seña previa para ordenar el flujo diario.

Lea más: Granizo gigante: ¿habrá suficientes parabrisas y vidrios para atender la demanda?

Vehículo Hyundai blanco con ventanilla trasera cubierta por plástico, en un entorno urbano con edificios y vegetación.
Un vehículo Hyundai con el parabrisas destruido por el granizo.

¿Cuánto cuesta reemplazar un parabrisas?

Los costos de sustitución varían ampliamente según el vehículo. Los precios de los modelos económicos o de alta rotación (conocidos popularmente como “chileré”) arrancan en 450.000 guaraníes, mientras que para los automóviles de alta gama las tarifas pueden trepar hasta los 3 millones de guaraníes.

Para llevar tranquilidad a los automovilistas ante la desesperación por conseguir repuestos, el importador confirmó que recientemente recibieron dos contenedores cargados de cristales, asegurando stock suficiente para los modelos más populares del mercado.

Vehículo blanco estacionado con lona verde mal colocada, en una calle urbana sin personas presentes.
Un vehículo Kia es protegido con lona tras sufrir daños por granizo .

Asimismo, destacó que la empresa debió redoblar esfuerzos humanos, incorporando más personal para maximizar la capacidad de respuesta.

Finalmente, consultado sobre los nuevos pronósticos meteorológicos que alertan sobre posibles tormentas y nuevas caídas de granizo para los próximos días, Rolón apeló a la prevención: “Esperemos que la gente se resguarde esta vez y que no le llegue por sorpresa”.

Hombre con camiseta negra y jeans de pie en un garaje, mirando hacia la cámara, mientras repara un parabrisas.
José Rolón, de RR Importaciones de parabrisas