Operativo Caacupé 2026: primera reunión de planificación se realiza este viernes

El encuentro está previsto para las 09:00, en el salón de eventos de la Municipalidad de Caacupé, donde se dará inicio a la planificación de servicios interinstitucionales de cara a la festividad mariana, que comenzará con el novenario, el 28 de noviembre, y se extenderá hasta el 8 de diciembre.

Durante este tiempo cada año se registra una importante movilización de peregrinos provenientes de distintos puntos del país y también del exterior.

En la reunión se prevé coordinar las acciones relacionadas con seguridad, salud, tránsito, prevención, asistencia y servicios, además de establecer las primeras estrategias para garantizar una adecuada atención a los visitantes.

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El operativo involucra cada año a diferentes instituciones del sector público y organizaciones civiles, que coordinan acciones conjuntas para garantizar la seguridad y el bienestar de los peregrinos, así como el normal desarrollo de las actividades religiosas.

La reunión de mañana marcará así el inicio de los preparativos del Operativo Caacupé 2026, a dos meses de la fiesta de la Virgen de Caacupé.

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Festividad de Caacupé es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial

El 4 de septiembre de este año, el presidente Santiago Peña promulgó la Ley N.º 7702, que declara la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé, celebrada cada 8 de diciembre, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay.

La normativa establece acciones de promoción y salvaguardia, con participación de la Secretaría Nacional de Cultura, autoridades eclesiásticas, la Gobernación de Cordillera y la Municipalidad de Caacupé.

La ley fue sancionada por la Cámara de Diputados el 11 de agosto y tiene como antecedente la Resolución N.º 791/2025 de la Secretaría Nacional de Cultura, que ya había reconocido la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial.

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