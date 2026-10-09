Vídeo: fila de camiones recolectores de basura bloqueó el tránsito en el centro de Asunción

Los camiones recolectores de la camiones recolectores se encontraban en la calle Azara, en el tramo comprendido entre las calles Brasil y Antequera, donde la fila dificultó la circulación vehicular y el acceso al centro capitalino.

El director de Aseo Urbano de la Municipalidad, Carlos Reyes, explicó que los vehículos estaban cargando combustible en una estación de servicio ubicada en la intersección de Azara y Antequera.

Según detalló, los camiones suelen abastecerse en la propia base municipal. Sin embargo, este viernes no pudieron hacerlo debido a que el camión cisterna de Petrosur, empresa encargada del suministro, se encontraba fuera de funcionamiento.

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Municipalidad descarta relación con protesta sindical

Reyes descartó que la presencia de los camiones en la estación de servicio estuviera relacionada con la protesta de los sindicatos de funcionarios municipales, que reclaman la aprobación de un nuevo contrato colectivo.

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El director de Aseo Urbano sostuvo que el traslado hasta el local respondió exclusivamente al inconveniente con el vehículo cisterna que habitualmente suministra el combustible a la flota recolectora.

¿Por qué cargan combustible en esa estación de servicio?

Consultado sobre la elección del establecimiento, Reyes señaló que utilizan esa estación porque, según afirmó, “es la que está más cerca de la base”.

No obstante, al ser consultado sobre por qué no recurren a estaciones de otras empresas cuyos locales se encuentran alejados de calles de alto tránsito, indicó que la explicación corresponde a la administración central de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente cartista Luis Bello.

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Ante las complicaciones ocasionadas a los conductores durante la hora pico, Reyes expresó que el inconveniente se solucionaría una vez que se restablezca el funcionamiento del camión cisterna.