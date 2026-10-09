Nacionales
09 de octubre de 2026 a la - 11:23

Vídeo: fila de camiones recolectores de basura bloqueó el tránsito en el centro de Asunción

Una fila de camiones recolectores de basura de la Municipalidad de Asunción generó complicaciones en el tránsito en la calle Azara, durante esta manaña, en plena hora pico.

Por ABC Color
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Los camiones recolectores de la camiones recolectores se encontraban en la calle Azara, en el tramo comprendido entre las calles Brasil y Antequera, donde la fila dificultó la circulación vehicular y el acceso al centro capitalino.

El director de Aseo Urbano de la Municipalidad, Carlos Reyes, explicó que los vehículos estaban cargando combustible en una estación de servicio ubicada en la intersección de Azara y Antequera.

Según detalló, los camiones suelen abastecerse en la propia base municipal. Sin embargo, este viernes no pudieron hacerlo debido a que el camión cisterna de Petrosur, empresa encargada del suministro, se encontraba fuera de funcionamiento.

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La congestión de vehículos en una jornada nublada muestra un autobús amarillo y coches en la calle Azara.
El embotellamiento causado por la fila de camiones recolectores y otros vehículos en la calle Azara, en pleno centro de Asunción. Aunque la Municipalidad sostiene que eligieron esta estación de servicio por su cercanía a la base, las molestias a la circulación persisten hasta que se restablezca el servicio del camión cisterna de Petrosur.

Municipalidad descarta relación con protesta sindical

Reyes descartó que la presencia de los camiones en la estación de servicio estuviera relacionada con la protesta de los sindicatos de funcionarios municipales, que reclaman la aprobación de un nuevo contrato colectivo.

El director de Aseo Urbano sostuvo que el traslado hasta el local respondió exclusivamente al inconveniente con el vehículo cisterna que habitualmente suministra el combustible a la flota recolectora.

Camiones de recolección de basura en una calle lluviosa, con vehículos en fila y edificios de fondo, en un día nublado.
La fila de camiones recolectores municipales ocupando la calle Azara, en el tramo entre Brasil y Antequera, bloqueando parcialmente la circulación vehicular y dificultando el acceso al centro capitalino, como se observa en esta imagen de hora pico.

¿Por qué cargan combustible en esa estación de servicio?

Consultado sobre la elección del establecimiento, Reyes señaló que utilizan esa estación porque, según afirmó, “es la que está más cerca de la base”.

No obstante, al ser consultado sobre por qué no recurren a estaciones de otras empresas cuyos locales se encuentran alejados de calles de alto tránsito, indicó que la explicación corresponde a la administración central de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente cartista Luis Bello.

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Camión de recolección de basura blanco con slogan 'Estamos limpiando ASUNCIÓN', estacionado en un entorno urbano lluvioso.
Uno de los camiones recolectores de la Municipalidad de Asunción, de la Dirección de Servicios Urbanos, visto de cerca. Según explicó el director Carlos Reyes, la presencia de estas unidades en la calle Azara se debió a la necesidad de cargar combustible en una estación de servicio cercana, ante la inoperatividad del camión cisterna habitual.

Ante las complicaciones ocasionadas a los conductores durante la hora pico, Reyes expresó que el inconveniente se solucionaría una vez que se restablezca el funcionamiento del camión cisterna.