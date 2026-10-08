Contrato colectivo en Asunción: “Ceres” Escobar pide renovarlo, pero sin cargar las finanzas de la Municipalidad

El concejal reelecto César “Ceres” Escobar (ANR-cartista) sostuvo que el contrato colectivo de los funcionarios municipales debe renovarse, pero advirtió que no puede superar la capacidad financiera de la Municipalidad de Asunción. Habló en el programa “Mesa con EVP”, días después de las elecciones municipales del domingo.

Escobar admitió que el acuerdo laboral lleva unos 20 años sin renovarse. Aun así, calificó de “equivocado” el momento en que se intentó acelerar su tratamiento, a pocos días de los comicios.

“No sé de quién nació la idea, de quién el apuro”, dijo. Aseguró que su postura fue pedir que el documento pasara a comisión para estudiarlo sin presiones.

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Quórum caído y pase a comisión

El edil explicó que el miércoles dejó sin quórum la sesión porque no estaba de acuerdo con tratar el proyecto sobre tablas. Según relató, volvió a ausentarse cuando se convocó otra vez, al no tener garantías de sus colegas ni del sindicato de que no se votaría de ese modo.

Finalmente, según dijo, hubo un compromiso para que el documento fuera a comisión. Entonces se hizo presente, hubo quórum y el proyecto pasó a estudio.

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Cabe recordar que ABC Color reportó que Escobar, junto con la concejala Karina Acuña, estuvo entre los ausentes del oficialismo en la sesión frustrada del jueves 24 de septiembre. Esto generó cuestionamientos de dirigentes sindicales, que los responsabilizaron por el bloqueo.

El contrato fue firmado por el intendente Luis Bello con tres gremios y generó fuertes críticas por su envergadura financiera y su cercanía con las elecciones. Los funcionarios llegaron a tomar dependencias de la comuna y a cerrar la avenida Mariscal López en protesta.

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“Sin populismo” y con los números a la vista

Escobar afirmó que hay que revisar derechos de los trabajadores, pero “sin engañar” con propuestas populistas que, una vez jubilado el funcionario, queden en “letras muertas”.

“Posibilidad financiera, derecho del trabajador y, por sobre todo, realidad de nuestros fondos”, resumió. Dijo que no se debe cargar a la administración con derechos que luego no se puedan cumplir.

También defendió a los funcionarios. Señaló que pueden llamarse “servidores públicos”, pero que “todos los días se ganan el concepto de trabajador”. Indicó que cualquier mejora debe priorizar la demanda urbana y no superar la capacidad financiera de la comuna.

Escobar contó que pidió conocer la postura del actual intendente y de la intendenta entrante, Soledad Núñez, a quien felicitó por su victoria.

Mensaje a la nueva administración y lectura del resultado

El concejal dijo que acompañará a la futura administración en una agenda de transparencia, contra el clientelismo y las “cajas paralelas”.

Sobre la derrota colorada, rechazó que el contrato haya sido la causa. Defendió el rol de Camilo Pérez, a quien atribuyó haber levantado al partido tras la gestión del exintendente Óscar Rodríguez.

Para Escobar, el resultado expresa un deseo de alternancia y un posible voto castigo a la administración anterior. Agregó que no puede leerse como un plebiscito sobre el contrato colectivo, porque esos mecanismos se usan para temas específicos.