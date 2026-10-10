Anuncian excavación para buscar restos de Agustín Goiburú, víctima del Operativo Cóndor y la dictadura

Según dieron a conocer, el lunes 12 de octubre, a las 08:00 comenzarán los trabajos de excavación en el marco de las investigaciones de búsqueda e identificación de personas detenidas desaparecidas por la dictadura stronista (1954-1989) y el Operativo Cóndor.

Los mismos se desarrollarán en el Cementerio del Este, cuyo acceso será por la calle Arturo Pereira casi Prof. Carlos Dos Santos.

Señalan que la DMHR es la responsable de la realización de estas labores.

Precisan que el sitio a excavar se determinó a partir de trabajos de investigación y con base en testimonios referidos al caso del secuestro y desaparición del doctor Agustín Goiburú en el año 1977, en el marco del Operativo Cóndor.

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Detención de Agustín Goiburú

El mismo fue detenido en la República de Argentina y luego trasladado a Paraguay, donde fue desaparecido.

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Para el desarrollo de estas tareas de excavación se cuenta con el financiamiento del Fondo de Contribuciones Voluntarias de Asistencia Financiera y Técnica para la Aplicación del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, que apoya a los países en el cumplimiento las recomendaciones derivadas del EPU.

En esta oportunidad se cuenta con la colaboración de profesionales antropólogos de la Universidad Estatal de Arizona, quienes realizaron los procesos previos de prospección del suelo y de georreferenciación, lo que permitió reunir más datos para reforzar la hipótesis sobre el sitio de inhumación clandestina.

El doctor Rogelio Goiburú, director de la DMHR, es hijo de Agustín Goiburú. Lleva años en la tarea de búsqueda de las personas detenidas desaparecidas en el periodo dictadura 1954-1989 en el Paraguay, primeramente desde la Comisión de Verdad y Justicia (2006-2008), luego en la Defensoría del Pueblo (2008-2013) y posteriormente en la dirección que preside actualmente (2013 hasta la fecha).

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Exhumación de 40 esqueletos y fragmentos óseos y cuatro identificados

Desde el 2006 hasta ahora ha logrado la exhumación de 40 esqueletos y fragmentos óseos hallados en predios públicos y privados de diferentes puntos del país.

En colaboración con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se han realizado hasta la fecha cuatro identificaciones de esqueletos hallados en territorio paraguayo:

Miguel Ángel Soler Canale.

Raffaella Filipazzi.

José Agustín Potenza.

Cástulo Vera Báez.

Además, con el trabajo del EAAF fueron identificadas hasta el momento 14 personas de nacionalidad paraguaya de restos hallados en territorio argentino:

Eduardo Juan Jensen.

José Alfredo Rivas.

Claudio Melquíades Ocampos Alonso.

Miguel Ramón Galván.

Edilberto Chamorro Vera.

Enciso Sebastián Borba.

Esther Ballestrino.

Wenceslao Samudio Araujo Villamayor.

Félix Escobar Villanueva.

Enrique Ríos Duré.

Ana María del Carmen Granada Vera.

Oscar Eladio Ledesma Medina.

Daniel Antero Esquivel.

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También forma parte del listado de identificados el caso de Pablo Javier Gaona Miranda, de nacionalidad paraguaya, hijo de desaparecidos paraguayos, que recuperó su identidad en el 2012.

“Es la primera vez que esta excavación la realizamos buscando a mi padre. Siempre busqué a todos los desaparecidos, pero en esta oportunidad las investigaciones nos llevan a formular conjeturas sólidas de que puede tratarse del lugar en el que fue enterrado Agustín Goiburu, en el año 1977, un mes después de su secuestro en la Argentina“, afirmó Rogelio Goiburu.

Sentencia de la Corte IDH contra Paraguay

En septiembre del 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó su sentencia sobre el caso Goiburú y otros vs. Paraguay, en la que se reconoce la responsabilidad del Estado paraguayo en la desaparición de Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, Rodolfo Ramírez Villalba y Benjamín Ramírez Villalba, casos correspondientes a la denuncia presentada ante la CIDH, y lo obliga, entre otras medidas, a proceder de inmediato a la búsqueda y localización de dichas víctimas.

El Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia incluye entre sus recomendaciones la aplicación de medidas para continuar y reforzar las tareas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el periodo 1954-1989 como una de las acciones indispensables para la garantía de no repetición de crímenes de lesa humanidad.