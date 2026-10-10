Crecida del Paraná amenaza con inundar barrios y compañías de Cerrito

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a pobladores y productores de la ciudad de Cerrito, departamento de Ñeembucú, ante la proyección de un nuevo aumento del nivel del agua durante las próximas 24 horas.

La Municipalidad local informó que el comportamiento del río continúa siendo inestable y que el incremento del caudal proveniente de la zona de la represa de Yacyretá podría agravar la situación en los sectores más bajos.

De acuerdo con el reporte municipal, el caudal actual en la zona de la represa hidroeléctrica de Yacyretá alcanza los 22.800 metros cúbicos por segundo.

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A esto se suman los pronósticos de lluvias para la cuenca del río Iguazú, donde se estiman acumulados de entre 50 y 130 milímetros, lo que podría elevar la afluencia hasta los 25.000 metros cúbicos por segundo.

En el puerto de Cerrito, el río registró una altura de 4,19 metros, lo que representa un incremento de nueve centímetros en comparación con las últimas 24 horas.

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Las proyecciones indican que el nivel podría ubicarse entre 4,20 y 4,35 metros durante la próxima jornada.

Varios sectores,en riesgo de inundación

La Municipalidad advirtió que el nivel actual se encuentra a solo 31 centímetros de la cota establecida para la evacuación de varios sectores de la ciudad.

Entre las zonas que podrían verse afectadas figuran el barrio Sur, Carrizalito, sectores bajos de la zona central, los barrios Obrero, Aviación y Norte, además de áreas del Este y Oeste, Cerro Ñu y los puntos más bajos de las compañías de Paso Tajy, Yrubucuá y Curuzú Abá.

El avance del agua también podría dejar anegadas las conexiones terrestres de algunas de estas comunidades, dificultando el desplazamiento de los pobladores y el traslado de animales y otros bienes.

Ganaderos rescatan a sus animales

Mientras aumenta el nivel del río Paraná, pequeños productores, ganaderos y tamberos de la zona buscan alternativas para salvar sus animales de la inundación.

Ante el avance de las aguas, algunos recurren a canoas y otras embarcaciones para trasladar terneros hacia lugares más seguros.

La situación genera preocupación entre los trabajadores del sector, cuya economía depende principalmente de la producción ganadera y lechera.

La pérdida de animales o la imposibilidad de trasladarlos a terrenos altos podría representar un duro golpe para las familias rurales.

Ante este escenario, los productores solicitan asistencia urgente de las autoridades para conseguir espacios elevados donde puedan resguardar sus animales y evitar mayores pérdidas.

La evolución del río Paraná durante las próximas horas será determinante para establecer el alcance de la inundación.

Según las proyecciones difundidas por la Municipalidad de Cerrito, el agua podría continuar subiendo y afectar a más barrios y compañías, por lo que se mantiene la preocupación entre las familias asentadas en las zonas bajas.