“Lex in Rosa”: Renovación Gremial reunió a abogadas en jornada de confraternidad y concienciación

En el marco de la campaña nacional de concienciación sobre el cáncer de mama, el movimiento Renovación Gremial llevó a cabo una merienda de confraternidad denominada “Lex in Rosa”, espacio que reunió a un nutrido grupo de mujeres abogadas en su Puesto Comando.

La jornada combinó la sensibilización sobre la salud femenina con el debate en torno al espacio y la representación que ocupan las profesionales del Derecho en las instituciones del sistema judicial.

El encuentro contó con la participación del Doctor Enrique Berni, actual miembro del Consejo de la Magistratura (CM) y candidato a la reelección, quien valoró el rol fundamental que desempeñan las profesionales en el ejercicio de la abogacía y la magistratura.

Durante su intervención, Berni subrayó el compromiso del movimiento con la paridad e inclusión en los espacios de decisión, destacando la presencia de una mujer dentro de la nómina de Renovación Gremial para integrar el CM.

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“Soñar es el primer paso para hacer historia. Soñemos y trabajemos para llevar a una mujer al CM en representación de las mujeres”, enfatizó el candidato durante la actividad.

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Además del componente gremial y político, la jornada se centró en la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad dentro de la iniciativa Octubre Rosa. Berni hizo un llamado a no postergar los chequeos médicos periódicos y recordó el impacto familiar y social de la salud preventiva.

“La detección a tiempo salva vidas. Cuidarse no es egoísmo, es un acto de amor hacia los hijos, los esposos, los padres y toda la familia. No olviden realizarse los estudios para prevenir el cáncer de mama”, manifestó.

La actividad concluyó como un espacio de integración entre profesionales del foro local, donde se reafirmó tanto el compromiso con la salud integral de las mujeres como el fortalecimiento de la participación femenina en las instancias de representación gremial y judicial del país.