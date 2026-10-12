Caso Ronaldinho: Dalia López afrontará audiencia preliminar en noviembre

La procesada Dalia Angélica López Troche (53 años) afrontará su audiencia preliminar el próximo 6 de noviembre (8:30), ante el juez penal de garantías N° 12 Francisco Acevedo. La misma está acusada en el marco del conocido caso Ronaldinho, por hechos punibles cometidos contra la prueba documental entre 2019 y 2020.

En esta instancia, el magistrado decidirá con base a los elementos ofrecidos por el Ministerio Público si remite o no la causa a la instancia de juicio oral y público.

Los fiscales Christian Ortiz, José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo Pereira y Juan Ramón Sandoval, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, presentaron acusación contra Dalia López el pasado viernes 2 de octubre, solicitando la elevación de la causa a la etapa de juicio oral y público.

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Los hechos atribuidos a López Troche son la producción mediata de documentos públicos de contenido falso, en calidad de instigadora, y el uso de documentos públicos de contenido falso, cometidos presuntamente entre los años 2019 y 2020.

De acuerdo con los antecedentes, la encausada Dalia López habría tramitado a través de terceras personas la emisión de documentos de identidad, cédulas y pasaportes, para su posterior adulteración y entrega de los mismos bajo “nacionalidad paraguaya naturalizada” al astro del fútbol mundial Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), su hermano Roberto, así como al empresario Wilmondes Sousa Lira (prófugo) y su pareja Paula Regina Oliveira.

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Acusación contra Dalia López, solo por dos delitos de los tres imputados

A través del requerimiento conclusivo presentado el viernes último, los fiscales acusan a Dalia Angélica López Troche por los supuestos delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso; por los cuales piden juicio oral y público para la empresaria.

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Los fiscales explican que si bien Dalia López también está procesada por el delito de asociación criminal, este hecho punible fue excluido por el tribunal de sentencia que juzgó a los demás procesados por el caso (hoy condenados) y como esta sentencia quedó firme, esta calificación jurídica ya no puede ser atribuida a la empresaria.

Entre las pruebas ofrecidas por la Fiscalía está la declaración testifical de Paula Regina Oliveira, quien reveló todos los detalles y dio nombres de los involucrados en la enredada trama que llevó a prisión al ex astro del fútbol.

Con promoción de libro y proyecto social, Dalia López trajo a Ronaldinho

Paula explicó que conoció a Dalia a principios de 2019 pues la misma se mostró interesada en participar en el lanzamiento del libro “Crack en la vida” (de Ronaldinho) y en hacer realidad el proyecto social de “caravana móvil”, destinado a llevar asistencia médica a niños de sectores carenciados.

El “Móvil de la salud de las niñas y los niños” recorrerá el país brindando asistencia médica gratuita en diferentes áreas: oftalmología, audición, nutrición, odontología y fisioterapia, resaltaba parte de la invitación para el evento, que se divulgó en la época.

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La testigo Paula Oliveira relató que la empresaria planteó la necesidad de que contaran con documentación paraguaya para poder crear una empresa y desde la misma realizar ambos proyectos. Así fue como se iniciaron las tratativas para la documentación, de cuya gestoría Dalia dijo sentirse honrada de encargarse.

Para ese efecto crearon una empresa en nuestro país, para lo cual vino a Asunción, donde fue acompañada por Dalia y una amiga de esta, Adriana Mendoza, para realizar los trámites de la documentación.

Dalia ofreció “trámite exprés” en Identificaciones, sin fila ni demora

“Cuando fui a Paraguay, Dalia me llevó al Departamento de Identificaciones para poder hacer los trámites de mi cédula de identidad. Ahí me presentó a una persona de contextura física baja, que no utilizaba ningún uniforme e hizo la aclaración que en ese lugar yo no formaría fila porque tenía mucha influencia y que agilizaría todo para mí. Se hizo todo como debía, la foto, la toma de huellas, mi firma y nos fuimos”, indicó.

Posteriormente, Paula regresó al Brasil, donde Dalia le mantenía informada de todas las gestiones realizadas a través de mensajes de Whats App.

Tras ser informada por Dalia de que las cédulas y pasaportes estaban listos, Paula regresó al país una vez más para retirar los documentos, que fueron entregados por su esposo a Ronaldo y Roberto en Brasil.

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Para demostrar la veracidad de su relato, la testigo entregó su celular a la Fiscalía, donde constan los mensajes enviados por Dalia López informando la marcha de las gestiones y también cuando las cédulas y pasaportes quedaron listos.

El celular de Paula Oliveira, así como los de Roberto y Wilmondes -incautados durante el allanamiento realizado el 4 de agosto de 2020 al Hotel Yacht y Golf Club- con la extracción de datos correspondiente a cada uno, también forman parte del cúmulo de pruebas ofrecidas por la Fiscalía.

Las declaraciones de Ronaldo, Roberto, Sousa y la testigo Paula Regina Oliveira son coincidentes en lo que respecta a cómo la documentación fue a parar en poder de los brasileños.

A diferencia de Paula, Ronaldinho, Roberto y Wilmones no vinieron al Paraguay para realizar los trámites para la obtención de la documentación porque Dalia dijo que no era necesario, ya que ella se encargaría de todo.

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Entre los mensajes se destaca uno del 9 de enero de 2020, mediante el cual Dalia informa a Paula que el pasaporte de Ronaldinho ya está listo.