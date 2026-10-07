“Solo tu amiga Dalia te puede conseguir todo”: el rol clave de la empresaria en el caso Ronaldinho

“Solo tu amiga Dalia te puede conseguir todo”, dice uno de los mensajes enviados por la empresaria Dalia López y que, junto a otros elementos, sirve de base para que la Fiscalía afirme que la misma tenia pleno conocimiento de la tramitación de los documentos falsos de Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho, de su hermano Roberto de Assis Moreira, así como también del empresario Wilmondes Sousa Lira y su esposa Paula Regina Oliveira.

Los fiscales Christian Ortiz, José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo Pereira y Juan Ramón Sandoval dieron por concluida la investigación abierta en marzo de 2020 con relación a la empresaria sindicada de haber realizado las gestiones de la documentación falsa que motivó el procesamiento del astro del fútbol, su hermano y del también brasileño Wilmondes Sousa, actualmente prófugo de la justicia.

La causa está a cargo del juez penal de Garantías Francisco Acevedo, quien debe fijar fecha para la audiencia preliminar en el transcurso de los próximos días.

Acusación contra Dalia López, solo por dos delitos de los tres imputados

A través del requerimiento conclusivo presentado el viernes último, los fiscales acusan a Dalia Angélica López Troche por los supuestos delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso y piden juicio oral y público para la misma.

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Los fiscales explican que si bien Dalia López también está procesada por el delito de asociación criminal, este hecho punible fue excluido por el tribunal de sentencia que juzgó a los demás procesados por el caso (hoy condenados) y como esta sentencia quedó firme, esta calificación jurídica ya no puede ser atribuida a la empresaria.

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Entre las pruebas ofrecidas por la Fiscalía está la declaración testifical de Paula Regina Oliveira, quien reveló todos los detalles y dio nombres de los involucrados en la enredada trama que llevó a prisión al exastro del fútbol.

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Con promoción de libro y proyecto social, Dalia López trajo a Ronaldinho

Paula explicó que conoció a Dalia a principios de 2019 pues la misma se mostró interesada en participar en el lanzamiento del libro “Crack en la vida” (de Ronaldinho) y en hacer realidad el proyecto social de “caravana móvil”, destinado a llevar asistencia médica a niños de sectores carenciados.

El “Móvil de la salud de las niñas y los niños” recorrerá el país brindando asistencia médica gratuita en diferentes áreas: oftalmología, audición, nutrición, odontología y fisioterapia, según se informó en la época.

La testigo Paula Oliveira relató que la empresaria planteó la necesidad de que contaran con documentación paraguaya para poder crear una empresa y desde la misma realizar ambos proyectos. Así fue como se iniciaron las tratativas para la documentación, de cuya gestoría Dalia dijo sentirse honrada de encargarse.

Para ese efecto crearon una empresa en nuestro país, para lo cual vino a Asunción, donde fue acompañada por Dalia y una amiga de esta, Adriana Mendoza, para realizar los trámites de la documentación.

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Dalia ofreció “trámite exprés” en Identificaciones, sin fila ni demora

“Cuando fui a Paraguay, Dalia me llevó al Departamento de Identificaciones para poder hacer los trámites de mi cédula de identidad. Ahí me presentó a una persona de contextura física baja, que no utilizaba ningún uniforme e hizo la aclaración que en ese lugar yo no formaría fila porque tenía mucha influencia y que agilizaría todo para mí. Se hizo todo como debía, la foto, la toma de huellas, mi firma y nos fuimos”, indicó.

Posteriormente, Paula regresó al Brasil, donde Dalia le mantenía informada de todas las gestiones realizadas a través de mensajes de Whats App.

Tras ser informada por Dalia de que las cédulas y pasaportes estaban listos, Paula regresó al país una vez más para retirar los documentos, que fueron entregados por su esposo a Ronaldo y Roberto en Brasil.

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Para demostrar la veracidad de su relato, la testigo entregó su celular a la Fiscalía, donde constan los mensajes enviados por Dalia López informando la marcha de las gestiones y también cuando las cédulas y pasaportes quedaron listos.

El celular de Paula Oliveira, así como los de Roberto y Wilmondes -incautados durante el allanamiento realizado el 4 de agosto de 2020 al Hotel Yacht y Golf Club- con la extracción de datos correspondiente a cada uno, también forman parte del cúmulo de pruebas ofrecidas por la Fiscalía.

Las declaraciones de Ronaldo, Roberto, Sousa y la testigo Paula Regina Oliveira son coincidentes en lo que respecta a cómo la documentación fue a parar en poder de los brasileños.

A diferencia de Paula, Ronaldinho, Roberto y Wilmones no vinieron al Paraguay para realizar los trámites para la obtención de la documentación porque Dalia dijo que no era necesario, ya que ella se encargaría de todo.

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Entre los mensajes se destaca uno del 9 de enero de 2020, mediante el cual Dalia informa a Paula que el pasaporte de Ronaldinho ya está listo.

Dalia se jactó de ”conseguir todo" y su esposo, de “mandar en el aeropuerto”

En los mensajes, se puede observar cómo Dalia se jactaba de la infuencia que tenía para poder obtener toda la documentación. Por ejemplo, el 30 de octubre de 2019. cuando estuvo lista la documentación de Paula, Dalia envió a la brasileña la foto del pasaporte con los siguientes mensajes:

“Mirá amigaa querida”. “Solo tu amiga Dalia te puede conseguir todo”.

Pero no era la única. De acuerdo con la declaración de Wilmondes ante la Fiscalía, en una oportunidad el marido de la empresaria Luis Gauto, también lo hacía.

Recordó que al llegar al Paraguay, donde ingresó con su cédula paraguaya, tuvo el siguiente diálogo con el esposo de la empresaria: “(...) el esposo de Dalia me preguntó si tuve algún nconveniente para pasar la aduana y manifesté que no, y que fue todo en orden. Entonces el señor Luis me manifestó: “¿Viste como yo mando en el aeropuerto?”

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Todas las irregularidades detectadas en los documentos

El requerimiento conclusivo menciona que el identificador (Q568928) del pasaporte registrado a nombre de Ronaldo fue emitido a nombre de la paraguaya María Isabel Gayoso, mientras que el asignado al pasaporte de Roberto (Q569753) fue expedido a nombre de Esperanza Apolonia Caballero Coronil.

Asimismo, el pasaporte incautado del poder de Wilmondes tampoco le correspondía, pues el identificador (Q568927) fue expedido a nombre de Víctor Manuel Cabrera Villalba.

“De igual forma, se obtuvieron las cédulas de identidad a nombre de Roberto y Ronaldo de Assis Moreira y de Wilmondes de Sousa Lira, en los que constaba que los mismos eran de nacionalidad paraguaya naturalizada, instrumentos públicos de contenido no verídico, que luego fueron entregados a Dalia López, quien finalmente se encargó de enviarlos a la República Federativa del Brasil a través de Wilmondes Sousa Lira, lo que posibilitó que los ya mencionados ciudadanos extranjeros tomaran posesión de esos documentos”, señala la acusación.

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El Informe Documentológico N° 07 del 16 de marzo de 2020, elaborado por el Lic. Sub Crio. Luis Pizani, perito del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, precisa que los pasaportes paraguayos de los hermanos Roberto y Ronaldo de Assis Moreira, de Wilmondes Sousa Lira y de su esposa Paula Regina Oliveira Moura Lira, presentan vestigios de adulteración en las páginas de datos biográficos, por corte, sustitución total y posterior pegado e inclusión de información personal no auténtica.

En cuanto a las cédulas de identidad paraguayas de Roberto y Ronaldo de Assis y de Wilmondes Sousa Lira, el perito afirma que tales instrumentos evidencian vestigios de falsificación, no siendo auténticos ninguno de ellos.

Dalia movilizó a funcionarios de Migraciones, de Identificaciones, gestores y particulares

“En este caso Dalia Angélica López Troche encomendó a sus secretarios de confianza Gerardo Sebastián Medina Gómez e Iván Vidal Francisco Ocampos Miño, a los efectos que los mismos tramitaran ante el Departamento de Migraciones, la radicación permanente de Wilmondes Sousa Lira, Roberto y Ronaldo de Asis Moreira, para la posterior obtención de documentos de identidad paraguayos, pese a que la misma tenía pleno conocimiento que las mencionadas personas eran de nacionalidad brasilera y no iban a radicarse en nuestro pais, además de tener el conocimiento que ninguno de ellos cumplía con los requisitos previos exigidos para tal cometido”, sostienen los fiscales.

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“Estas personas a su vez recurrieron Bernardo Guzmán Arellano y Cirilo Gustavo Amarilla, quienes fueron los encargados de la Producción Mediata de los Documentos Públicos de Contenido Falso, mediante la colaboración de Wilson Arellano, Vicente Javier Martínez Moreno y Stella Marys Lugo”, agregan los agentes fiscales.

Penas de 1 a 5 años de cárcel para los condenados en el caso Ronaldinho

Recordemos que las personas que hicieron parte de este esquema fueron condenadas en un juicio oral y público que concluyó el 18 de diciembre de 2023, posteriormente ratificado por la Cámara de Apelación.

En juicio, el Tribunal de Sentencia presidido por Inés Galarza e integrado por los magistrados Víctor Medina y Federico Rojas declaró probaba la acusación y estableció sentencias de 1 a 5 años de pena privativa de libertad para los siete acusados.

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A continuación, las penas aplicadas a cada acusado y los delitos considerados probados en juicio:

Bernardo Guzmán Arellano Domínguez: 5 años. Funcionario de Migraciones de Puerto Falcón - Declarado autor producción mediata de documentos públicos de contenido falso y complicidad en uso de documentos públicos de contenido falso.

Cirilo Gustavo Amarilla Cañete: 4 años. Suboficial inspector que prestaba servicios en Informática del Departamento de Identificaciones - Declarado autor de producción mediata de documentos públicos de contenido falso; y complicidad de uso de documentos públicos de contenido falso.

Iván Francisco Ocampos Miño: 2 años. Gestor - Declarado autor de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y complicidad en uso de documentos públicos de contenido falso.

Gerardo Sebastian Medina Gómez : 2 años. Gestor - Declarado autor de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y complicidad en uso de documentos públicos de contenido falso.

Vicente Javier Martínez Moreno: 2 años. Gestor - Declarado cómplice de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Wilson Guzmán Arrellano Duarte (hijo de Bernardo Arrellano): 2 años - Declarado cómplice de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Stella Marys Lugo: 1 año - Declarada cómplice de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Otros ocho procesados por el caso accedieron a la suspensión condicional del procedimiento en una audiencia preliminar realizada el 5 de noviembre del 2021, ante el juez penal de garantías Gustavo Amarilla (actual miembro del Tribunal de Apelación).

En agosto de 2020, Ronaldinho fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, mientras su hermano Roberto recibió una condena de 2 años, con suspensión a prueba de la condena a cambio de millonarias donaciones (US$ 200 mil en total).

Estuvo prófuga 6 años y aún así fue beneficiada con arresto domiciliario

Mientras eso ocurría, Dalia López permanecía con paradero desconocido pues se dio a la fuga ni bien le notificaron de su procesamiento, en marzo de 2020.

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La empresaria fue detenida el 2 de abril pasado, Jueves Santo, en un allanamiento realizado por el fiscal Federico Leguizamón a una residencia del barrio Herrera, donde la entonces más buscada del Paraguay se encontraba en compañía de su esposo, Luis Gauto.

Inicialmente Dalia López estuvo recluida en la comisaría de mujeres. Posteriormente, en medio a un gran escándalo derivado del hallazgo de una celda vip especialmente acondicionada para albergarla, que motivó la separación de la Crio. Ppal. Nidia Martinez, directora de dicha repartición policial.

Como consecuencia de este escándalo, Dalia fue trasladada al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada el 13 de abril pasado.

El 13 de mayo, fue beneficiada con arresto domiciliario con tobillera eletrónica, por disposición del juez penal de garantías N° 12 Francisco Acevedo, pese a la oposición de los agentes fiscales.