Cinthia Cardozo asume como viceministra de Salud con un antecedente negativo

El ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, inició los cambios en la estructura de la cartera sanitaria con la designación de la doctora Cinthia Cardozo Nessi como nueva viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, en reemplazo de José Ortellado. El anuncio se realizó este lunes.

Fretes sostuvo que la nueva autoridad reúne las condiciones profesionales necesarias para ocupar el cargo y cuenta con formación en gerencia acorde con las responsabilidades de la función.

Además, señaló que Cardozo ya integró equipos de trabajo bajo su dirección en otras instituciones.

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Fretes anuncia más cambios en Salud

El ministro confirmó que la modificación en el Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud no será la única. Según explicó, continuará realizando ajustes en las áreas que considere pertinentes, luego de evaluar el desempeño de los responsables.

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“Vamos a continuar con los cambios en las áreas que yo considere pertinente”, afirmó.

Recopiló información antes de realizar cambios

Fretes indicó que las decisiones responden a criterios técnicos y que su método de trabajo consiste en conocer primero a los funcionarios y evaluar sus capacidades antes de disponer modificaciones.

En ese sentido, explicó que no acostumbra realizar cambios inmediatamente después de asumir una institución, sino que primero recopila información para determinar qué funcionarios deben continuar y en qué áreas son necesarios los ajustes.

“Ustedes conocen mi forma de trabajar, nunca hago cambios de entrada, conozco primeramente a los hombres. Utilizando una terminología militar, esto se llama estudio-situación y, una vez obtenido mayor información, ahí recién conservo a quienes están y hago los cambios necesarios. Este mismo proceso lo he aplicado en el IPS y fue muy beneficioso”, declaró.

¿Por qué reemplazaron a José Ortellado?

Al referirse a la salida de Ortellado, Fretes sostuvo que el funcionario cumplió un ciclo en el cargo y que pasará a desempeñar otras funciones operativas.

“Esto es un cargo administrativo, vamos a darle otro enfoque y, sobre todo, una política diferente de accionar”, expresó el ministro al explicar el cambio.

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Antecedentes de Cinthia Cardozo

De acuerdo con un archivo de ABC Color de 2008, la doctora Cardozo Nessi fue designada directora del Hospital del Indígena, en esta ciudad, luego de haber sido destituida de la jefatura del Departamento de Atención Primaria de la Salud del Hospital Maternoinfantil local por una acusación de ser “planillera”.