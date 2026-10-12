Comunidad indígena Pikykua: víctima de una criminal desidia del Gobierno

El aislamiento que experimentan más de 500 familias de la comunidad indígena Pikykua, situada en el distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay, persiste. Actualmente se acentúa tras la suspensión del servicio de la precaria balsa que utilizaban para cruzar el río Aquidabán.

Aníbal Valiente, líder de dicha comunidad, manifestó que los pobladores llevan cuatro días de aislamiento total, situación que genera graves consecuencias en perjuicio de los miembros del núcleo poblacional, ya que muchos no pueden ir a trabajar ni sacar sus productos, y las clases fueron suspendidas.

Un nuevo puente, una falsa promesa del Gobierno Nacional

La construcción de un nuevo puente que permita un paso seguro a los pobladores sigue siendo una falsa promesa del Gobierno Nacional, tras cuatro años de la destrucción de la pasarela, que sometió al aislamiento a los lugareños.

“Según el Ministerio (MOPC), ya hay un proyecto, se va a llamar a licitación y se va a construir, hasta ahí lo que sé”, indicó el gobernador de Amambay, “Juancho” Acosta (ANR-HC), al ser consultado sobre el puente.

Las clases presenciales fueron suspendidas en el colegio

El licenciado Francisco López, director del Colegio Nacional Pikykua, informó que, dada la situación de aislamiento, las clases presenciales fueron suspendidas y los aproximadamente 100 alumnos de dicha institución dan clases virtuales en la medida de lo posible.

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La comunidad indígena Pikykua, perteneciente al pueblo Paĩ Tavyterã, se encuentra en el distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay, a unos 55 kilómetros de la capital departamental, Pedro Juan Caballero.