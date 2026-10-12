Crecida del Paraná pone en alerta a tres comunidades de Ñeembucú

El avance sostenido del río Paraná mantiene en alerta a las comunidades de Cerrito, Itá Corá y Paso de Patria, en el departamento de Ñeembucú, donde las aguas ya comenzaron a afectar sectores bajos y amenazan con provocar las primeras evacuaciones si continúa la crecida.

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En Cerrito, el nivel del río sigue aumentando y el agua ya comenzó a ingresar en viviendas ubicadas en las zonas bajas. Las autoridades locales permanecen atentas a la evolución del fenómeno y se preparan para asistir a las familias que puedan resultar afectadas.

Una situación similar se registra en Itá Corá, distrito de Mayor Martínez, donde las aguas avanzaron hasta las puertas de establecimientos hoteleros de esta zona turística, frecuentada por cientos de visitantes y aficionados a la pesca deportiva durante los fines de semana.

En Paso de Patria, el avance del Paraná también es preocupante. Los reportes indican que el puerto de la localidad estaría prácticamente rodeado por las aguas, mientras las autoridades monitorean el comportamiento del río.

Hasta el momento, no se reportaron evacuaciones, pero existe preocupación ante la posibilidad de que el aumento del nivel obligue a trasladar a las primeras familias en las próximas horas.

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Yacyretá prevé un aumento del caudal

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) emitió el domingo una alerta hidrológica en la que advierte sobre una tendencia creciente de los caudales afluentes a la represa, como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú y del incremento de las descargas de centrales hidroeléctricas situadas aguas arriba.

Según el informe, los caudales se mantienen por encima de los valores promedio históricos. Para hoy lunes 12 de octubre, la previsión situaba el caudal afluente a Yacyretá en torno a los 23.800 metros cúbicos por segundo, mientras que para los días siguientes estima valores de entre 24.000 y 28.000 metros cúbicos por segundo.

El boletín también advierte sobre nuevas precipitaciones, con acumulados previstos de entre 20 y 80 milímetros en gran parte de la cuenca, con registros localizados que podrían alcanzar los 120 milímetros en el escenario más lluvioso.

La evolución del caudal dependerá de las lluvias efectivamente registradas y de la operación de las centrales hidroeléctricas aguas arriba de Yacyretá.

La situación mantiene en vigilancia a las comunidades ribereñas de Ñeembucú, ante el riesgo de que la crecida se prolongue y amplíe las zonas afectadas.

Yacyretá promete asistencia

El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Luis Benítez, confirmó que la institución está coordinando acciones con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)y los municipios para responder ante eventuales inundaciones.

Benítez, quien participó el domingo de la misa por la festividad de la Virgen del Pilar, en la Basílica Menor de Pilar, señaló que ya mantuvo conversaciones con el intendente de Cerrito y que la institución está preparada para colaborar con las familias afectadas.

“Esto recién comienza”, advirtió el director de la EBY, al referirse a la evolución de la crecida y a la necesidad de mantener los preparativos para una posible emergencia prolongada.

Explicó que se están organizando campamentos y que la binacional brindará asistencia dentro de sus posibilidades, en coordinación con los organismos responsables de la respuesta ante desastres.

Mientras tanto, las autoridades de Cerrito, Itá Corá y Paso de Patria siguen de cerca el avance de las aguas, en un escenario que podría agravarse si se cumplen los pronósticos de lluvias y aumento del caudal del Paraná.