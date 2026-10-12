Buscan identificar a hombre hallado con cinco impactos de bala en el río Paraná

Según datos, personal del Área Naval del Este alertó anoche a agentes de la Comisaría 6ª de Presidente Franco, quienes acudieron al lugar para el procedimiento de rigor.

Por disposición de la agente fiscal de turno, Viviana Sánchez, el cuerpo fue trasladado hasta la Funeraria Núñez, donde el médico forense, Edgar Céspedes, realizó la inspección correspondiente y constató cuatro impactos de bala en el rostro y uno en el pecho, con orificio de entrada y salida en la espalda.

Como probable causa de muerte, el forense señaló un traumatismo encefálico producido por disparos de arma de fuego.

Buscan identificarlo por sus tatuajes

Entre las características que podrían ayudar a reconocer al hombre se encuentran varios tatuajes en la zona del cuello, incluida una figura similar a una plancha, además de un tatuaje de un billete de 100 reales, lo que hace presumir que sería de nacionalidad brasileña. El hombre tiene puesto un anillo con una estrella en uno de sus dedos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Personal de Criminalística intentó obtener las huellas dactilares, pero el procedimiento no arrojó resultados positivos debido al estado de descomposición del cuerpo.