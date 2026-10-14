Costanera de Asunción: así está el tránsito tras el cambio de horario de cierre

El tránsito en la Costanera Norte de Asunción se presenta lento, pero sin el colapso registrado el martes, durante el primer día de bloqueo por los World Skate Games Asu 2026.

A diferencia de lo ocurrido ayer, cuando los conductores que querían ingresar al centro capitalino quedaron detenidos durante varios minutos y las filas de vehículos se extendieron por varios kilómetros, este miércoles el tránsito avanza con lentitud, pero sin llegar a ese nivel de congestionamiento.

El principal cuello de botella se encuentra en la salida de la avenida José Asunción Flores, en su conexión con la avenida Colón, uno de los puntos de circulación hacia el centro de Asunción. Esto se debe a que la calle río Ypané se encuentra bloqueada, por lo que no se puede acceder por dicha vía.

Lea más: Cierre de avenida en la Costanera Norte genera congestión en Asunción

Cambian los horarios de cierre en la Costanera

La Municipalidad de Asunción había anunciado inicialmente el bloqueo de la avenida José Asunción Flores, en el tramo comprendido entre la rotonda de General Santos y la calle Río Blanco, de 07:30 a 19:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, tras el colapso vehicular registrado durante la primera jornada, se modificó el horario de las restricciones para los días siguientes para no afectar al tránsito en horario pico.

Este miércoles y mañana jueves, el cierre está previsto desde las 09:00, mientras que el bloqueo programado para el viernes fue cancelado.

Lea más: Caos por el cierre de la Costanera: ¿qué solución dará la PMT?

¿Qué días y horarios habrá bloqueos en la Costanera Norte?

El cronograma de restricciones viales contempla nuevos cierres durante el fin de semana, con modificaciones tanto en los horarios como en la extensión del tramo afectado.

Miércoles y jueves: cierre desde las 09:00.

Viernes: bloqueo cancelado.

Sábado: cierre de 06:00 a 19:00.

Domingo: cierre de 04:00 a 14:00.

El sábado y el domingo, el bloqueo abarcará toda la avenida José Asunción Flores, desde el puente Héroes del Chaco hasta la calle Río Blanco.

Las restricciones fueron dispuestas para permitir el desarrollo de la competencia de Road, en el marco de los World Skate Games Asu 2026.