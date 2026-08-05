Jueza “sin lloro” excedió límites de prudencia y decoro, según Tribunal de Ética

Tras analizar la conducta de la jueza de Sentencia Especializada en Crimen Organizado Dina Marchuk Santacruz, con relación a sus comentarios en redes sociales, el Tribunal de Ética Judicial concluyó que la magistrada “excedió los límites de prudencia y decoro” exigidos por el Código de Ética Judicial, afectando así la imagen judicial y la confianza que la ciudadanía debe depositar en quienes ejercen la función jurisdiccional.

En su declaración ante el órgano contralor, Marchuk argumentó que sus expresiones en redes sociales tuvieron un “carácter coloquial o privado”; sin embargo, los miembros del Tribunal de Ética Judicial afirman que dicho fundamento no resulta suficiente para excluir la responsabilidad ética de la magistrada.

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“El deber de decoro rige en todo momento y lugar y comprende tanto la conducta pública como la privada cuando esta puede proyectarse sobre la imagen judicial. Tampoco exime de responsabilidad que las expresiones no hayan individualizado formalmente a una persona determinada”, resalta parte de la Resolución N° 3/2026 del Tribunal de Ética, de fecha 27 de julio de 2026, publicada este miércoles 5 de agosto.

Remarca que el sentido de las expresiones de la jueza Dina Marchuk y su difusión pública fueron suficientes para generar una percepción de incorrección o falta de mesura, incompatibles con la investidura judicial.

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Sanción leve para jueza “sin lloro”

Según la conclusión del Tribunal de Ética Judicial, se comprobó que la jueza de Sentencia Dina Marchuk cometió la falta ética por violación de los artículos 12, 14, 19 y 22 del Código de Ética Judicial, que se refieren al deber de prudencia del juez, la dignidad e institucionalidad judicial, y que los magistrados deben comportarse en todo momento y lugar conforme a las reglas sociales del decoro, a fin de mantener incólume la imagen judicial.

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza de las expresiones de la magistrada y ponderando que el objetivo del sistema ética es también preventivo y orientador, el Tribunal de Ética Judicial resolvió aplicar una medida de proporcional de recomendación (que es la sanción más leve), dirigida a recordar a la jueza Dina Marchuk sus obligaciones éticas.

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Sobre el punto, la resolución del Tribunal de Ética Judicial instruye a Marchuk sobre el deber de observar prudencia y decoro reforzados en el uso de redes sociales o medios de comunicación pública.

Finalmente, el órgano contralor, atendiendo las disposiciones de la Ley N° 5282/14 y considerando que los procesos de responsabilidad ética, a más de buscar un cambio o mejoramiento en la conducta de un magistrado, procuran sentar jurisprudencia de carácter ético, resolvió disponer la publicidad de la resolución, a fin de fomentar la credibilidad y evolución positiva del sistema de ética judicial.

Comentarios de Marchuk en redes sociales

El Tribunal de Ética Judicial abrió de oficio una investigación sobre la conducta de la jueza Dina Marchuk, quien comentó en redes sociales una publicación de ABC sobre las críticas de la exsenadora Kattya González a la ministra de la Corte, Carolina Llanes: “Sin lloroooooo por favor y hablemos con argumentos jurídicos!”, escribió Marchuk en los comentarios de una publicación en Instagram, de fecha 16 de junio de 2026.

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La investigación de oficio también se sustenta en una publicación del medio El Observador, de fecha 23 de junio de 2026, que hace referencia a expresiones atribuidas a la magistrada en sus cuentas personales de las redes sociales, tales como “para vos llorón” y “dedicado al lloroncito resentido”.

La resolución del Tribunal de Ética Judicial remarca que las expresiones “sin llorooo”, “para vos llorón” y “dedicado al lloroncito resentido”, apreciadas en su contexto, reiteración y repercusión pública, se apartan del lenguaje prudente, respetuoso y mesurado que debe caracterizar a quienes ejercen la magistratura.

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“No se trata de exigir a la magistratura silencio absoluto frente a toda crítica, ni de imponer un modelo rígido de personalidad, sino de recordar que la respuesta pública de un juez debe mantener un estándar de respeto institucional superior al debate ordinario”, resalta otra parte de la resolución.