Dina Marchuk, la jueza “Sin lloro”, tiene asegurado su cargo hasta los 75 años desde noviembre de 2025

El dato cobra relevancia luego de que la magistrada Dina Marchuk volviera a generar debate público al exhibir en redes sociales algunos de sus títulos académicos en respuesta a cuestionamientos surgidos tras conocerse que figura entre los profesionales con credenciales expedidas por la Universidad Sudamericana, institución que actualmente es objeto de investigaciones y análisis relacionados con presuntas irregularidades en la expedición de certificados académicos.

Durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia del 12 de noviembre de 2025, el pleno aprobó por unanimidad la declaración de inamovilidad para 31 magistrados que habían cumplido los requisitos constitucionales y legales para acceder a ese beneficio.

La propuesta fue presentada por el ministro Alberto Martínez Simón, quien informó que, tras un trabajo de verificación realizado por la Secretaría General de la Corte, se identificó a magistrados, fiscales y defensores públicos que contaban con dos confirmaciones en sus cargos y más de diez años de ejercicio.

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Entre los magistrados beneficiados figuró Dina Marchuk Santacruz, quien desde entonces quedó habilitada para permanecer en la magistratura hasta alcanzar la edad límite de 75 años.

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Además de los 31 magistrados declarados inamovibles, la Corte otorgó estabilidad laboral a seis agentes fiscales y tres defensores públicos.

La polémica por los títulos académicos

La magistrada volvió a ser noticia esta semana luego de publicar fotografías exhibiendo diplomas y certificados académicos acompañados de mensajes dirigidos a sus detractores.

Las publicaciones aparecieron después de que trascendiera que Marchuk posee un título registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencias expedido por la Universidad Sudamericana, la misma institución que adquirió notoriedad pública tras las investigaciones relacionadas con el exsenador Hernán David Rivas.

En una de las imágenes difundidas en Threads, la jueza mostró una maestría en Derecho Penal y Procesal con énfasis en Litigación Adversarial de la Universidad Columbia del Paraguay, acompañando la publicación con la frase: “¡Para vos llorón!”.

No es la primera vez que Marchuk genera repercusiones por sus expresiones en redes sociales. Semanas atrás ya había protagonizado otra controversia al responder “Sin lloroooooo por favor y hablemos con argumentos jurídicos” a comentarios vinculados a cuestionamientos de la exsenadora Kattya González contra la ministra de la Corte María Carolina Llanes.

Aquella frase se viralizó rápidamente en redes sociales y terminó convirtiéndose en una marca asociada a la magistrada, tanto entre sus críticos como entre quienes salieron en su defensa.

Cargo blindado en medio de las críticas

Mientras continúa el debate sobre los títulos universitarios bajo investigación y sobre el comportamiento de los magistrados en redes sociales, la situación de Dina Marchuk presenta una particularidad: desde noviembre de 2025 cuenta con la declaración de inamovilidad otorgada por la Corte Suprema de Justicia.

Así, en medio de una nueva ola de cuestionamientos públicos, la jueza conocida popularmente como la jueza “Sin lloro” mantiene asegurada su permanencia en el Poder Judicial hasta los 75 años de edad, gracias a la decisión adoptada por unanimidad por el máximo tribunal del país.

En contrapartida, el Tribunal de Ética de la Corte no ha tomado tomado ninguna intervención contra la magistrada que se conozca públicamente.