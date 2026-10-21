Sin pagos a tiempo y con US$ 120 millones pendientes: ¿Qué pasa con Hambre Cero?

El presidente de la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEPY), Víctor Mendoza, habló sobre el comunicado en el que denuncian los retrasos que superan los 90 días en los pagos a proveedores del programa Hambre Cero, afectando la sostenibilidad financiera del sector.

En sentido, señaló que esta situación impacta gravemente en la cadena operativa: “El programa Hambre Cero debe pagar 26.000 cocineras ayudantes al mes, se deben pagar los IPS cada mes, se deben pagar también los impuestos cada mes y, bueno, hay situaciones en las gobernaciones principalmente que ya se llega a un retraso cercano a los 120 días; no tan largo como el año pasado, pero sí ya estamos llegando a esa fecha”, manifestó en entrevista con ABC Color.

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En ese contexto, puntualizó que retrasos acumulados van desde los meses de julio, agosto, septiembre y octubre suman un monto estimado de US$ 120 millones, superando los 60 días pactados contractualmente.

Ante esta falta de previsibilidad, las empresas deben recurrir a préstamos bancarios para cumplir con sus compromisos. “Apelamos formalmente a las carteras del Estado una mesa de dialogo o un cronograma estimado de pagos”, indicó la misiva gremial.

Pagos retrasados, situación que se repite un año más

Según Mendoza, pese a los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas bajo la gestión de Óscar Lovera, por ordenar las transferencias a lo largo del año, el panorama crítico vuelve a repetirse en el mismo periodo del año pasado en donde se había concretado el pago de lo correspondiente al 2025. Este desfase pone en riesgo el cumplimiento con la agricultura familiar, los transportistas y el personal operativo.

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“Un día de retraso en los pagos representa para nosotros una presión financiera-operativa extrema”, señalaba el comunicado.

Ante este escenario, el titular de CAEPY asegura que la falta de flujo oportuno genera una gran vulnerabilidad para toda la red de proveeduría que sostiene la nutrición de miles de menores. Los proveedores sostienen la operatividad diaria mediante endeudamiento privado mientras aguardan la regularización de las facturas pendientes.

“Se repite la misma situación en esta época del año y no sé si se deba a los ataques políticos al programa Hambre Cero. Pedimos coherencia, cordialidad porque aunque esto sea un negocio, atendemos a personas vulnerables y es el programa con mayor impacto económico en el país”, afirmó.

Servicio de merienda escolar continua, pese a la falta de pagos

Pese a los inconvenientes financieros y los retrasos acumulados en las gobernaciones, Mendoza señala que la provisión de almuerzo escolar se mantiene con total normalidad en todas las escuelas del país. No se registraron interrupciones en la entrega de alimentos a los estudiantes, incluso en zonas de difícil acceso como el departamento de Alto Paraguay.

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“Lo hacemos con total responsabilidad porque es un compromiso que asumimos contractualmente con el Estado. Hay comunidades, por ejemplo, que yo conozco muy bien, Alto Paraguay, que hoy no no se llega por vía terrestre, entonces hay que acudir a la lancha, a barcos, a con logística diferente, tractores para tratar de llegar a las escuelas y bueno, nosotros lo hacemos con toda responsabilidad”, refirió.

Asimismo, aseguró que el programa beneficia directamente a más de 500.000 hogares y enfatizó en que la alimentación de los niños debe mantenerse al margen de cualquier coyuntura partidaria.

“Ningún país del mundo donde se instauró la alimentación escolar retrocedió, lo único que hizo fue crecer”, reflexionó el titular de la CAEPY.

Exigen previsibilidad y sacar a Hambre Cero de la guerra política

Por último, recordó que existía una promesa de desembolso para el pasado 20 de octubre que finalmente quedó incumplida. La falta de respuestas oficiales inmediatas incrementa la incertidumbre entre los empresarios involucrados.

El gremio insiste en que la previsibilidad financiera es el único mecanismo viable para garantizar la continuidad de los servicios sin sobresaltos.

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En este sentido, hizo un llamado enérgico a la clase política para dejar de utilizar la nutrición infantil como un botín de disputa partidaria. La prioridad absoluta debe centrarse en asegurar el bienestar de los estudiantes y el respeto a la cadena de pagos.

“Apelamos a las autoridades políticas a dejar de tomar como un botín de guerra política Hambre Cero”, concluyó.