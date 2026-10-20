Hambre Cero: Ministerio Público a lo Shakira “ciego, sordo y mudo” ante negociados, dice Diosnel Aguilera

El presidente Santiago Peña sostuvo hoy que el programa Hambre Cero es una inversión en las próximas generaciones, en medio de las denuncias sobre su utilización política, la calidad de los alimentos y la contratación de personal.

Sin embargo, el programa Hambre Cero sigue sumando cuestionamientos, no solo del sector opositor, sino también dentro mismo del oficialismo. Por ejemplo Silvio “Beto” Ovelar había dicho que los gobernadores eran po pohýi, así como el senador Carlos Núñez, quien dijo que los gobernadores roban asquerosamente.

También el senador Mario Varela sostuvo que Hambre Cero era el principal sustento del peñismo y que debido a eso los 15 gobernadores se aliaron a Santiago Peña y abandonaron el movimiento Honor Colorado.

Sobre este punto, el diputado Diosnel Aguilera indicó que lamenta que los oficialistas tomen con tanta naturalidad que los gobernadores estén “metiendo la mano en la boca de los niños”.

“Es lamentable cómo están tratando con tanta naturalidad que los gobernadores estén metiendo la mano en la boca de los niños para enriquecerse con el programa Hambre Cero”, dijo Aguilera.

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Fiscalía en modo Shakira: Ciega, sorda y muda

El parlamentario liberal indicó que desde el “día uno” de la aplicación del programa Hambre Cero cuestionó el modelo, que deja espacio para el negociado.

“Desde el día uno hemos cuestionado el modelo. No decimos que el programa sea malo, sino la forma en que se administra. El Ministerio Público es como Shakira ciega, sorda y muda, ante estas denuncias. No existe ninguna carpeta fiscal investigando los robos”, dijo Aguilera.

Por su lado, la liberal Dalia Estigarribia indicó también que existen sospechas de robo o de coimas con el programa de alimentación escolar en manos de la mayoría de los gobernadores colorados y pidió a los fiscales investigar las denuncias.

“Qué criminal es la justicia y qué indolentes somos los paraguayos por permitir que se lucren con nuestros niños. Vox populi es que se roban millones y millones con Hambre Cero”, sostuvo Estigarribia.

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Pidió a la fiscalía investigar, para conseguir las pruebas sobre las constantes denuncias de corrupción pública.

“No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que se roba con la alimentación de nuestros niños. No tienen cara para estar lucrando con el dinero de los niños”, cuestionó.