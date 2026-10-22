Escritores incentivan el hábito de la lectura durante una charla en Caacupé

El encuentro tuvo como propósito acercar a los niños al mundo de los libros, despertar su curiosidad y demostrarles que la literatura es una herramienta para aprender y conocer otras realidades.

Durante la charla, los escritores compartieron sus experiencias y conversaron con los alumnos sobre el valor de leer desde temprana edad. A través de sus relatos, buscaron despertar el interés de los estudiantes por las historias.

David Acera, escritor invitado de España, destacó especialmente la importancia de acercar los libros a los niños, ya que el contacto con las historias permite estimular la imaginación, ampliar los conocimientos y descubrir nuevas formas de comprender el mundo.

Explicó que, mediante la lectura, los pequeños pueden conocer lugares que nunca visitaron, explorar otras culturas y encontrarse con personajes que viven experiencias diferentes a las suyas.

El escritor resaltó que los libros no solo sirven para entretener, sino que también ayudan a despertar la curiosidad, formular preguntas y desarrollar el pensamiento.

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La escritura como forma de expresión

Durante el encuentro, la escritura también ocupó un lugar importante. Los invitados alentaron a los alumnos a crear sus propios relatos y a comprender que una experiencia, un recuerdo, una pregunta o una idea pueden convertirse en el comienzo de una historia.

Se instó a los chicos a escribir y leer para organizar sus pensamientos, expresar sentimientos y compartir experiencias a través de cuentos, poemas y narraciones.

Los escritores también animaron a los estudiantes a perder el miedo a equivocarse y a entender que la práctica forma parte del proceso creativo.

Formar lectores en la escuela y la familia

La formación de lectores requiere el compromiso de docentes y familias. Leer cuentos en casa, conversar sobre los personajes, visitar bibliotecas y ofrecer materiales variados son algunas de las acciones que pueden despertar el interés de los niños y ayudar a consolidar el hábito lector.

También es importante que puedan elegir libros de acuerdo con sus gustos e intereses. Los cuentos, las poesías, las historietas y los textos informativos ofrecen distintas posibilidades para descubrir el placer de leer y acercarse a nuevos conocimientos.

Con este tipo de encuentros, la institución de la compañía Cabañas busca fortalecer el interés por los libros y brindar a los alumnos herramientas para desarrollar la imaginación, ampliar sus conocimientos y expresar sus ideas.

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