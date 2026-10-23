A semanas del novenario de la Virgen, hackean el WhatsApp de la Basílica de Caacupé

La situación genera preocupación ante la proximidad de la festividad mariana, que convoca a miles de peregrinos de todo el país.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Departamento de Comunicación pidió a los fieles y a la ciudadanía utilizar exclusivamente la línea telefónica fija 0511-244732 para realizar consultas y comunicarse con la Secretaría.

La institución señaló que está trabajando para restablecer el servicio y que realiza gestiones ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, no brindó detalles sobre cómo se produjo el ataque informático ni precisó cuándo volverá a estar disponible el número.

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Período de preparación

El inconveniente afecta uno de los canales de contacto de la Basílica en un periodo clave de preparación para las festividades del 8 de diciembre, cuando se espera una importante afluencia de devotos.

Ante el riesgo de que terceros utilicen la cuenta comprometida, se recomienda a los peregrinos desconfiar de mensajes sospechosos, no compartir datos personales ni realizar transferencias ante eventuales pedidos hasta que el santuario confirme oficialmente la recuperación del servicio.

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Novenario de la Virgen de Caacupé comenzará el 28 de noviembre

El novenario en honor a la Virgen de los Milagros de Caacupé comenzará el próximo 28 de noviembre, mientras que el lanzamiento oficial del Operativo Caacupé 2026 está previsto para el viernes 13 de noviembre, a las 9:00, en la Capilla San Roque González de Santa Cruz, ubicada en la planta baja del santuario.

A pocas semanas de una de las manifestaciones de fe más importantes del Paraguay, avanzan los preparativos para recibir a miles de peregrinos que llegarán hasta la capital espiritual del país para cumplir promesas, agradecer favores y renovar su devoción a la Virgen Azul.

El lanzamiento del operativo reunirá a representantes de distintas instituciones encargadas de coordinar las acciones de seguridad, atención sanitaria, ordenamiento del tránsito, limpieza y otros servicios durante las festividades marianas.

La organización también contempla los trabajos de preparación del santuario y sus alrededores para recibir a los fieles, especialmente durante las jornadas de mayor concurrencia.

El novenario se extenderá hasta la víspera de la fiesta central, que se celebrará el 8 de diciembre, fecha en que se espera una masiva presencia de peregrinos provenientes de distintos puntos del territorio nacional.

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