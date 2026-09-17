Celulares de González Daher serán peritados para buscar “apriete” a víctimas

La extracción de datos de los celulares y otros dispositivo electrónicos incautados al usurero luqueño Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, durante la requisa realizada el 27 de enero de 2025 en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, fue autorizada por el juez de Garantías del Tercer Turno de Coronel Oviedo, Carlos Raúl Zelaya.

El magistrado atendió el pedido de la fiscal Noelia Montanía y ordenó que, a través del Laboratorio Forense del Ministerio Público, Sección Informática, realice la extracción de datos para buscar y extraer datos actuales y eliminados del archivo de mensajes de texto y llamadas de las diversas aplicaciones de los celulares incautados a los condenados.

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Los técnicos de la Fiscalía también deben extraer otros datos que podrían encontrarse en los mencionados aparatos celulares, tarjetas simcard, reloj inteligente y auriculares; sobre alguna comunicación que se haya mantenido mediante dichos dispositivos con las líneas telefónicas que están a nombre de las víctimas de usura Juan Planas, Julio Mendoza Yampey, Federico Campos López Moreira y Armindo Vera Ferrer.

La resolución judicial detalla que serán sometidos a pericia un total de 7 celulares y otros dispositivos incautados al usurero Ramón González Daher; y 5 celulares encontrados en la celda del condenado Fernando González Karjallo.

Víctimas del clan González Daher impulsaron proceso

El 30 de octubre de 2025 el juez de Garantías de cuarto turno de Coronel Oviedo, Rodney Gustavo Ovelar Benítez, mediante Auto Interlocutorio N° 678, había resuelto no hacer a una solicitud de peritaje de los mismos celulares y dispositivos electrónicos, argumentando en aquel momento la inexistencia o falta de individualización concreta de una víctima directa de los hechos denunciados.

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Sobre dicho punto el juez de Garantías Carlos Zelaya resalta en su resolución que la situación fáctica y procesal ha variado sustancialmente en la actualidad, e indica que las actuaciones se hallan directamente vinculadas a la causa N° 1140/2026, que se originó formalmente a raíz de una denuncia penal formulada por Juan Planás, una de las víctimas de usura del clan González Daher.

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Agrega que en el cuaderno de investigación obras las declaraciones testificales de los involucrados (Juan Planas, Julio Mendoza Yampey, Federico Campos López Moreira y Armindo Vera Ferrer), quienes coinciden de manera uniforme en la existencia de los amedrentamientos telefónicos.

“Al existir hoy una víctima formal y testimonios concordantes, deviene imperioso y jurídicamente procedente autorizar la diligencia técnica requerida para el correcto esclarecimiento de los hechos”, resalta Zelaya en parte del Auto Interlocutorio N° 1858 de fecha 15 de setiembre de 2026.

¿Apriete de González Daher siguió desde la cárcel?

En el marco de la presente causa, que inició luego de la incautación de 10 celulares en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo (5 en la celda de Ramón González Daher y 5 en la celda de Fernando González Karjallo), las víctimas de usura Julio Mendoza Yampey, Armindo Vera Ferrer y Federico Campos López Moreira declararon en fiscalía.

Todos coincidieron en que el clan González Daher siguió con los aprietes a las víctimas de usura desde la prisión y que, incluso, habría recurrido al acusado de narcotráfico Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del difunto Eulalio “Lalo” Gomes, para cobrar a sus “deudores”.

Vera Ferrer declaró ante la fiscal Noelia Montanía que él es una de las víctimas de extorsión, usura y asociación criminal de parte del clan González Daher, y que siempre colaboró aportando suficientes pruebas del nivel de “extorsión telefónica” del que fue objeto, incluso cuando RGD ya estaba recluido en la Agrupación Especializada de la Policía.

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Por su parte, el Arq. Julio Mendoza Yampey expresó preocupación a la agente del Ministerio Público por las numerosas publicaciones que señalan los supuestos nexos de Ramón González Daher y su hijo con el narcotráfico y el crimen organizado.

El pasado 7 de setiembre se cumplieron cuatro años de la histórica condena a Ramón González Daher, a 15 años de cárcel, por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y su hijo Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión, por lavado de activos provenientes de la usura. Actualmente ambos están recluidos en el módulo convencional de la cárcel de Emboscada.