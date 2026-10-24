ANNP advierte que las inundaciones se extenderían hasta marzo de 2027

El jefe del Departamento de Dragado de la Gerencia de Navegación y Puertos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), el ingeniero Benjamín Martínez, ofreció un detallado reporte sobre la situación actual de los ríos Paraná y Paraguay.

Durante su intervención, analizó el fuerte impacto del fenómeno climatológico El Niño, las previsiones de crecida para las comunidades del sur y la paradoja que vive el río Paraguay frente a la falta de lluvias en el Pantanal.

Martínez explicó que el fenómeno El Niño está concentrando su mayor impacto en la cuenca del río Paraná, provocando desbordes e inundaciones graves en varias localidades del sur del territorio nacional.

“Este fenómeno El Niño está afectando en mayor medida a la cuenca del río Paraná. La ciudad de Ayolas y Cerrito están muy por encima de su nivel de inundación. Hoy amanecimos con 6 metros de altura en la ciudad de Ayolas, su nivel de inundación es 4,50 metros”, detalló el profesional.

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El funcionario agregó que esta condición se mantendrá debido a que las centrales hidroeléctricas aguas arriba se encuentran sobrecargadas: “Todos los embalses aguas arriba de Yacyretá están totalmente cargados, entonces están empezando a abrir sus vertederos para poder liberar y descongestionar un poco sus embalses”, precisando que esta liberación de caudal mantendrá en niveles críticos a zonas como Itá Corá, Yabebyry y Corateí.

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Respecto a la duración de esta contingencia, indicó que los pronósticos señalan que las precipitaciones alcanzarán su punto máximo próximamente: “Se espera que las lluvias alcancen su pico en noviembre. Sin embargo, el fenómeno El Niño va a afectarnos por lo menos hasta el primer trimestre del 2027, es decir, hasta marzo”.

Cambios bruscos y situación del río Paraguay

Al ser consultado sobre el vertiginoso paso de periodos de sequía severa a severas inundaciones, el titular de Dragado atribuyó el escenario a la variabilidad climática actual y la rapidez con la que se alternan los fenómenos meteorológicos.

“Estamos teniendo un cambio de fenómenos entre el fenómeno de La Niña y el fenómeno El Niño de manera muy brusca. Hemos tenido muy poco periodo neutral. Generalmente se tarda entre 5, 6 y 10 años en pasar de un fenómeno al otro”, reflexionó Martínez.

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En cuanto al comportamiento del río Paraguay, el ingeniero explicó que en las últimas tres semanas se registró un ascenso moderado de unos dos metros en ciertos tramos, impulsado principalmente por lluvias puntuales en la cuenca media y un efecto de contención provocado por el río Paraná en la zona sur.

“El río Paraná en la confluencia está tan alto que está sirviendo como un tipo de presa natural que está haciendo que el río Paraguay no descargue tan rápido. Esa contención hizo que aumente mucho los niveles en la zona de Pilar, Alberdi y Humaitá”.

A pesar de las mejoras temporales, Martínez advirtió que no se proyecta una crecida sostenida para la zona de Asunción, dado que las cabeceras principales no reciben lluvias suficientes.

“La zona de Puerto Cáceres, Cuiabá y Ladário, que es donde nace el río Paraguay, está muy bajo. Eso significa que el Pantanal no se está recargando. El aporte de agua que vamos a tener del Pantanal para el río Paraguay por lo menos de aquí a dos meses va a ser poco”, concluyó.